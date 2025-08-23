В Екатеринбурге женщина в хиджабе ударила девочку из-за плохого поведения
В одной из екатеринбургских поликлиник женщина в хиджабе ударила чужого ребенка. Об этом пишут местные СМИ.
По словам матери ребенка, ее дочь получила удар папкой из-за своего поведения. Причиной агрессивного поведения женщины в хиджабе стало то, что девочка бегала по коридору и громко смеялась.
После инцидента мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением. В настоящее время следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего и опрашивают свидетелей.
В связи с этим в Следственном комитете России было возбуждено уголовное дело, за ходом которого будет следить глава ведомства, Александр Бастрыкин.
