Достижения.рф

В Екатеринбурге женщина в хиджабе ударила девочку из-за плохого поведения

Фото: iStock/Motortion

В одной из екатеринбургских поликлиник женщина в хиджабе ударила чужого ребенка. Об этом пишут местные СМИ.



По словам матери ребенка, ее дочь получила удар папкой из-за своего поведения. Причиной агрессивного поведения женщины в хиджабе стало то, что девочка бегала по коридору и громко смеялась.

После инцидента мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением. В настоящее время следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего и опрашивают свидетелей.

В связи с этим в Следственном комитете России было возбуждено уголовное дело, за ходом которого будет следить глава ведомства, Александр Бастрыкин.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0