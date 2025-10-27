В Калужской области ужесточат борьбу с «наливайками»

27 октября 2025, 21:54

Фото: iStock/IL21

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить контроль за точками по продаже разливного алкоголя, расположенными в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам оперативного совещания главы региона с членами правительства.