В Калужской области ужесточат борьбу с «наливайками»
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить контроль за точками по продаже разливного алкоголя, расположенными в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам оперативного совещания главы региона с членами правительства.
Так Шапша поручил увеличить частоту рейдов, повысить штрафы для нарушителей и подготовить дополнительные изменения в региональное законодательство, а также инициативы на федеральный уровень.
С 1 марта 2025 года в регионе уже действуют дополнительные ограничения для подобных торговых точек. По данным правительства области, около 50 магазинов с продажей разливного алкоголя располагаются в многоквартирных домах, ещё порядка 60 — на прилегающих территориях.
Для контроля за их деятельностью профильное министерство и сотрудники полиции проводят совместные рейды. Проверяются легальность торговли пивом и маркировка продукции в системе «Честный знак».
В результате проверок возбудили 14 административных дел, вынесли четыре постановления о привлечении к ответственности, провели семь административных расследований и девять материалов передали в суд. После рейдов 13 заведений прекратили работу.
Шапша отметил, что трудности с привлечением владельцев «наливаек» к ответственности и прекращением их работы остаются. Но главная цель властей региона — обеспечить покой и безопасность жителей.
