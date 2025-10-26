Нейросеть спасла россиянина от алкогольного психоза

26 октября 2025, 20:48

В Петербурге нейросеть посоветовала мужчине вызвать врача

Фото: Istock/Victoria Gnatiuk

В Санкт-Петербурге нейросеть настоятельно рекомендовала мужчине обратиться за экстренной медицинской помощью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.