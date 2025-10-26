Достижения.рф

Нейросеть спасла россиянина от алкогольного психоза

В Петербурге нейросеть посоветовала мужчине вызвать врача
В Санкт-Петербурге нейросеть настоятельно рекомендовала мужчине обратиться за экстренной медицинской помощью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



По информации издания, 27-летний Александр на протяжении пяти дней непрерывно употреблял алкоголь. Это состояние привело к резкому ухудшению его здоровья: у мужчины начались сильные судороги, появилась одышка и серьёзные провалы в памяти.

В такой ситуации Александр принял нестандартное решение — он обратился за советом к искусственному интеллекту. Нейросеть проанализировала весь комплекс симптомов и выдала чёткую рекомендацию: немедленно вызвать бригаду скорой помощи.

Россиянин последовал этому совету. Медики госпитализировали его в стационар, где он сейчас проходит интенсивный курс лечения. Врачи диагностировали у Александра алкогольный психоз.

