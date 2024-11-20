В Канаде полиция нашла обломки восьмиугольного НЛО, сбитого истребителем США

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Стала известна судьба НЛО, сбитого американским истребителем над озером Гурон на границе США и Канады. Об этом информирует CTV News.
Восьмиугольный объект со свисающими тросами заметили над Гуроном в феврале прошлого года. Истребитель F-16 выпустил в него две ракеты, после чего обломки объекта упали в воду. Их поисками занимались Королевская канадская конная полиция и американская береговая охрана. В октябре поисковую операцию пришлось свернуть из-за ухудшившейся погоды.
Согласно информации источника, вскоре в министерство национальной обороны Канады был направлен запрос по обнародованию информации о дальнейшей судьбе объекта. Как стало известно, конная полиция нашла обломки НЛО, которые в дальнейшем отправили в лабораторию для анализа. Его результаты в настоящее время остаются неизвестными.
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