Стас Барецкий призвал посадить ведущих «Битвы экстрасенсов»

Стас Барецкий и Марина Потапова (слева направо) (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
Шоумен Стас Борецкий заявил, что телепередачу «Битва экстрасенсов» необходимо закрыть на отечественной телевидении, а её ведущих посадить в тюрьму.
«Я считаю, что давно пора убрать с отечественного ТВ эту дурацкую передачу «Битва экстрасенсов», а ведущих её посадить, чтоб неповадно было, чтобы не пудрили мозги людям!» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Барецкий.
Ранее финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что потусторонние силы существуют, и никто не должен запрещать об этом разговаривать.
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