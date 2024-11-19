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Стас Барецкий призвал посадить ведущих «Битвы экстрасенсов»

Стас Барецкий и Марина Потапова (слева направо) (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Стас Барецкий и Марина Потапова (слева направо) (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Шоумен Стас Борецкий заявил, что телепередачу «Битва экстрасенсов» необходимо закрыть на отечественной телевидении, а её ведущих посадить в тюрьму.


«Я считаю, что давно пора убрать с отечественного ТВ эту дурацкую передачу «Битва экстрасенсов», а ведущих её посадить, чтоб неповадно было, чтобы не пудрили мозги людям!» — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Барецкий.

Ранее финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что потусторонние силы существуют, и никто не должен запрещать об этом разговаривать.

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