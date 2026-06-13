Трамп обратился к сборной США по футболу в преддверии ее первого матча на ЧМ

13 июня 2026, 00:36

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп позвонил национальной сборной по футболу в преддверии ее дебютного матча на домашнем чемпионате мира. Речь главы государства опубликовала пресс‑служба команды.





В ходе беседы Трамп обратился к главному тренеру сборной Маурисио Почеттино. Американский лидер отметил профессиональные навыки аргентинского специалиста и выразил уверенность, что его подопечные достойно выступят на мундиале.



«Вы фантастический человек, фантастический тренер… Знаю, насколько хороши ваши игроки. У вас действительно хорошие шансы пройти весь путь. Я просто хочу пожелать вам удачи!» — сказал Трамп.