Трамп обратился к сборной США по футболу в преддверии ее первого матча на ЧМ
Президент США Дональд Трамп позвонил национальной сборной по футболу в преддверии ее дебютного матча на домашнем чемпионате мира. Речь главы государства опубликовала пресс‑служба команды.
В ходе беседы Трамп обратился к главному тренеру сборной Маурисио Почеттино. Американский лидер отметил профессиональные навыки аргентинского специалиста и выразил уверенность, что его подопечные достойно выступят на мундиале.
«Вы фантастический человек, фантастический тренер… Знаю, насколько хороши ваши игроки. У вас действительно хорошие шансы пройти весь путь. Я просто хочу пожелать вам удачи!» — сказал Трамп.
Первый матч на турнире «звездно‑полосатые» проведут 13 июня. Их соперником станет сборная Парагвая.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир продлится 39 дней и станет самым масштабным в истории по количеству команд и матчей.