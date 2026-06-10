Америка чуть не сорвала главный футбольный турнир
Америка не справляется с организацией чемпионата мира. Спортсмены, тренеры и делегации столкнулись с трудностями при получении виз. Кроме того, болельщики сборной Ирана потеряли свою квоту и не смогут попасть на стадионы. В настоящий момент Соединенные Штаты Америки не выглядят особенно гостеприимными хозяевами.
В современных условиях спорт невозможно отделить от политики. Однако текущий чемпионат мира по футболу уже запомнится как один из самых скандальных в плане организации. Особенно пострадала сборная Ирана: всего за несколько дней до начала турнира ее болельщики были лишены квоты на билеты, а несколько членов делегации не смогли получить визы.
Все началось весной, когда президент США Дональд Трамп заявил, что не может гарантировать безопасность иранской команды. В результате команда приняла решение не участвовать в мундиале, хотя и квалифицировалась на него по спортивным достижениям. Иран обратился в ФИФА с просьбой перенести свои матчи в другую страну, например, в Мексику, но международная федерация футбола отказала. Это решение можно понять: все стадионы и билеты уже были определены, и любые изменения повлекли бы финансовые потери. Однако отсутствие реакции ФИФА на заявление Трампа о безопасности вызывает разочарование, хотя и не удивляет, ведь у страны-хозяйки есть обязательства перед участниками турнира.
В итоге ситуация складывается так: Иран проводит свои матчи в США, а затем возвращается на базу в Мексику, так как не имеет права находиться в Штатах вне игровые дни.
Корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов, отметил, что это был, возможно, последний турнир с акцентом на инклюзивность:
«Чемпионат мира в России стал самым гостеприимным в истории. Проблем ни у болельщиков, ни у официальных лиц не возникало. Следующий чемпионат уже был политизирован: российская сборная не смогла участвовать. Сейчас ситуация усугубляется, и проблем становится больше. Кто платит, тот и заказывает музыку. Президент ФИФА Джанни Инфантино близок к Трампу, и он пытается решать некоторые вопросы благодаря этим связям, но не все под его контролем».Также не смог попасть в США лучший африканский арбитр прошлого года Омар Артан из Сомали. Несмотря на наличие дипломатического паспорта, ему отказали во въезде по прибытии в Майами без объяснения причин. После 11 часов допросов его выдворили из страны, хотя он мог стать первым сомалийцем на мундиале.
Лидера атак сборной Ирака Аймена Хуссейна также задержали на границе и допрашивали семь часов из-за путаницы с однофамильцем-террористом, но его все же впустили. Проблемы с визами испытывала и сборная ЮАР, но ей удалось получить допуск.
Тем временем праздник футбола уже близко. В матче открытия, как и 16 лет назад, встретятся сборные Мексики и ЮАР, а на церемонии выступит Шакира, как это было в 2010 году. Впереди много ярких моментов и красивых голов — но это уже совсем другая история.