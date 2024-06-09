В Канаде за изнасилование задержан экс-директор крупной автомобильной компании

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В изнасиловании обвинили канадского бизнесмена и экс-генерального директора компании Magna International Френка Стронака. Об этом сообщают журналисты телеканала CBC News, ссылаясь на местных правоохранителей.
«Канадский бизнесмен Фрэнк Стронак был задержан и обвинен в рамках расследования о сексуальном насилии... Стронак — основатель и бывший генеральный директор компании Magna International, производящей автозапчасти, а также отец бывшего члена парламента Белинды Стронак», – сказано в сообщении.
По утверждению следователей, Стронак в период с 1980 по 2023 год совершил несколько изнасилований. Сейчас мужчине 91 год. Помимо бизнеса, он был активным политическим деятелем. В Австрии в 2012 году Стронак создал собственную партию Team Stronach.
До этого глава Белого дома Джо Байден по случаю начала отбора присяжных в рамках дела о нарушениях при оружейном обороте против его сына Хантера говорил, что гордится им, а также испытывает к нему «безграничную любовь».
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Никита Кротов