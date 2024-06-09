В Канаде за изнасилование задержан экс-директор крупной автомобильной компании

Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор проведет проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев. Об этом Музаев сообщил на ПМЭФ, передает ТАСС.