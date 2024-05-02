Задержанный на Бали за изнасилование белоруски россиянин сбежал, погнув решетки

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Россиянина задержали по подозрению в совершении погрома на вилле и изнасиловании гражданки Белоруссии на Бали. Во время проведения психологической экспертизы он погнул решетки в больнице и сбежал. Об этом сообщает портал Radar Bali.
Отмечается, что россиянин Антон Симутов проживал на вилле в районе Бадунг в период с 18 по 22 апреля, отказался платить за аренду и нанес ущерб имуществу на сумму порядка 5600 долларов.
Во время допроса он давал бессвязные показания, по этой причине его отвезли в больницу для психиатрического обследования. Уточняется, что в больнице у Симутова не выявили психических расстройств. Однако когда он находился в больничной палате, то погнул голыми руками решетку и сбежал.
Вскоре полицейским удалось задержать его. Преступник сознался, что притворялся сумасшедшим, а после побега намеревался вернуться обратно в РФ.
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Во время допроса он давал бессвязные показания, по этой причине его отвезли в больницу для психиатрического обследования. Уточняется, что в больнице у Симутова не выявили психических расстройств. Однако когда он находился в больничной палате, то погнул голыми руками решетку и сбежал.
Вскоре полицейским удалось задержать его. Преступник сознался, что притворялся сумасшедшим, а после побега намеревался вернуться обратно в РФ.
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Екатерина Коршунова