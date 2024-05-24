Изнасилование ложкой и избиение участника СВО депутатом: главные происшествия недели от «Радио 1»

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В Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги, а на юге Москвы мигранты устроили массовую драку со стрельбой. О самых громких происшествиях этой недели читайте в подборке «Радио 1».
Взорвавшаяся пивная кега сломала челюсть 10-летнему мальчику в Томске
Мальчики обнаружили сосуд во дворе дома. Они начали по очереди бить его об асфальт. В результате кега взорвалась и отскочила. Ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и оскольчатыми переломами верхней челюсти и скулы.
Взорвавшаяся пивная кега сломала челюсть 10-летнему мальчику в Томске — видео
Поезд дважды переехал школьника в метро в Казани
Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.
Поезд дважды переехал школьника в метро в Казани
Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
В Калужской области толпа мужчин ворвалась в дом участника спецоперации. Их возглавлял местный депутат. Уточняется, что поводом для этого стала ссора на дороге. После того как автомобиль бойца СВО подрезал пьяный односельчанин, между ними образовался конфликт. В процессе ссоры нетрезвый мужчина пригрозил военному своими связями и пообещал прийти к нему вместе с подмогой. Вечером того же дня к дому солдата подъехали сразу несколько автомобилей. Мужчины вытащили бойца на улицу и избили его с криками «свошный ушлепок».
Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
Массовая драка мигрантов на юге Москвы закончилась стрельбой
Звуки выстрелов прозвучали в Бирюлево. На кадрах видно, как толпа мужчин начинает драку, а затем раздаются выстрелы. По словам очевидцев, все участники драки были мигрантами, которые затем скрылись, расстреляв обидчиков. Один человек убит.
Массовая драка мигрантов на юге Москвы закончилась стрельбой
Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности
В майские праздники потерпевший позвал в гости приятеля и знакомую. Во время застолья подозреваемый приревновал знакомую к хозяину квартиры и надругался с помощью 40-сантиметровой обувной ложки.
Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности
«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги
В Крыму выкрикивавшую националистические лозунги женщину сняли на видео. На семейную пару, проживающую на улице Пролетарская, пожаловались соседи. Они рассказали, что муж и жена угрожают окружающим и не скрывают своих симпатий к ВСУ. На снятые в Евпатории кадрах видно, как женщина выкрикивает националистические лозунги.
«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги
Помимо этого, о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, куда противник стягивает дополнительные резервы расскажет редакция «Радио 1».
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