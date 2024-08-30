В Кашире с начала года провели капремонт в семи многоквартирных домах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Кашире продолжается работа по капремонту многоквартирных домов. За этот год привели в порядок семь МКД, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«На нашей территории порядка 65-70% домов имеют значительную степень износа. Поэтому большое внимание мы уделяем состоянию кровель, фасадов, содержанию подъездов и подвалов. В этом году выполнены работы в семи МКД, продолжаются работы в 15 многоквартирных домах», – рассказал Шувалов.Важным направлением работы он назвал привлечение инвестиций. В Кашире сейчас реализуется 11 проектов на 32 млрд рублей. Это позволит создать 9,2 тыс. рабочих мест. В активной стадии реализации – такие проекты, как предприятие «Л-ПАК Кашира» по выпуску упаковочной продукции и гофрированного картона, завод по производству универсальной строительной системы из лёгкого бетона ООО «Префабрика АГ». На заводе по производству сжиженного природного газа марки Б ООО «Новатэк-СПГ топливо Кашира» завершаются пуско-наладочные работы. Готовность объекта составляет 99%.
Развивается особая экономическая зона «Кашира» площадью 492 га. Она обеспечена всей необходимой инфраструктурой и энергоресурсами. Сейчас в ней работают восемь инвесторов, со статусом резидентов – семь.
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Лора Луганская