В Кашире врачи вернули возможность ходить 101-летней женщине с переломом бедра

Фото: пресс-служба Минздрава МО
101-летнюю женщину с жалобами на боль в бедре после падения привезла в Каширскую больницу бригада скорой помощи, диагностика показала, что у женщины перелом правой бедренной кости со смещением, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Такой перелом мог лишить женщину способности самостоятельно передвигаться. Мы провели малоинвазивную операцию, в ходе которой сопоставили кости и зафиксировали их специальным штифтом», — рассказал заведующий травматологическим отделением медучреждения Константин Смирнов.Операция прошла успешно. На вторые сутки после хирургического вмешательства пациентка смогла передвигаться самостоятельно с дополнительной опорой. Через две недели швы сняли. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и передвигается самостоятельно, её выписали на амбулаторное лечение.
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