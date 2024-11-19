Ветерана Каширской ГРЭС поздравили с 80-летием

Анатолию Дмитриевичу Шестопалову, отработавшему почти всю свою трудовую жизнь на Каширской ГРЭС слесарем по ремонту и наладке турбинного оборудования, исполнилось 80 лет, с юбилеем его поздравил председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Спасибо за ваш пример трудовой доблести! Крепкого здоровья вам, Анатолий Дмитриевич, бодрости духа, внимания и заботы близких!» — сказал юбиляру Сергей Буров.Он также вручил юбиляру памятные подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьёва, главы городского округа Кашира Михаила Шувалова и от муниципальных депутатов.
В администрации округа отметили, что забота и внимание к пожилым жителям Каширы, создание для них максимально комфортных условий является основой социальной политики муниципалитета.
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