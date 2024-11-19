Ветерана Каширской ГРЭС поздравили с 80-летием

Анатолию Дмитриевичу Шестопалову, отработавшему почти всю свою трудовую жизнь на Каширской ГРЭС слесарем по ремонту и наладке турбинного оборудования, исполнилось 80 лет, с юбилеем его поздравил председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.