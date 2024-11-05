В Кашире до конца ноября приведут в порядок 24 контейнерные площадки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире в этом году до конца ноября модернизируют 24 контейнерные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На объектах, где не было отсека под крупногабаритные отходы, он появится. Это позволит избежать навалов подобного рода мусора рядом с контейнерными площадками. Работы проводят в Кашире-1 на ул. Горького, Коммунистическая, Халтурина, Щукина и других. В Кашире- 2 модернизация идёт на ул. Садовая и Путейская. Они будут также проведены в микрорайоне Ожерелье, деревнях Каменка, Большое Руново и Бурцево», – перечислили в администрации.Сегодня уже залиты бетонные основания 10 контейнерных площадок. Далее буду проведены работы по установке каркаса и обшивке профлистом.
«Надеюсь, что в каждом населённом пункте жители будут бережно относиться к чистоте. Мы же ведём работу, которая касается коммунальных служб. Наша главная задача – увеличить количество контейнеров и сделать удобным подъезд для мусоровозов», – сказал начальник управления ЖКХ Алексей Варакин.В пресс-службе добавили, что всего в Подмосковье за 2024-2025 годы планируют модернизировать около 900 контейнерных площадок.
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