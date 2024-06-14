В Кашире капитально отремонтируют коллектор очистных сооружений

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт сбросного коллектора очистных сооружений проведут в деревне Терново-1 городского округа Кашира, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт сбросного коллектора от очистных сооружений «Терново-1». Протяжённость составляет 1871 погонный метр» — говорится в сообщении.Начальная стоимость лота: 92 миллиона 703 тысячи 617 рублей 78 копеек. Ремонт будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из областного бюджета и бюджета округа. Заявки принимаются до 27 июня.
Капитальный ремонт коллектора должен быть завершён в 2025 году.
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