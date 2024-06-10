В Кашире заработала новая электроподстанция

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Новую трансформаторную подстанцию ввели в эксплуатацию Кашире, она обеспечит электричеством более 60 потребителей из частного сектора на улицах Летняя, Нагорная, Весенняя, Полевая и Зенитчиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Минэнерго Московской области.
«Мощность подстанции, установленной на Нагорной улице, составляет 250 кВА. Новая комплектная трансформаторная подстанция (КТП) приняла на себя нагрузку работавшей ранее мачтовой трансформаторной подстанции (МТП) меньшей мощности, которая исчерпала свой ресурс», — говорится в сообщении.Работу провели специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках программы по капремонту энергетической инфраструктуры региона.
В настоящее время в Кашире также ремонтируют кабельную линию на Центральной улице, а всего до конца года энергетики должны отремонтировать 5,8 воздушных и кабельных ЛЭП и обновить оборудование на двух подстанциях.
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Лев Каштанов