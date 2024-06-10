В Кашире заработала новая электроподстанция

Новую трансформаторную подстанцию ввели в эксплуатацию Кашире, она обеспечит электричеством более 60 потребителей из частного сектора на улицах Летняя, Нагорная, Весенняя, Полевая и Зенитчиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Минэнерго Московской области.