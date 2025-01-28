В Кашире капитально отремонтируют мастерские и бытовой корпус колледжа «Московия»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Капитальный ремонт общественно-бытового корпуса и учебно-производственных мастерских профессионального колледжа «Московия» проведут в Кашире, работы планируется завершить в августе 2026 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе капитального ремонта рабочие полностью обновят здания, а также выполнять благоустройство прилегающей территории. Капремонт организуют в рамках подпрограммы «Профессиональное образование» областной госпрограммы «Образование Подмосковья», — говорится в сообщении.На время ремонта студентов переведут на учёбу в Центр дополнительного образования, расположенный в Кашире-2 на Советском проспекте.
Колледж в Кашире готовит сварщиков, мастеров по ремонту автомобилей и поваров.
Читайте также:
Искусственный интеллект будет выявлять дефекты на подмосковных дорогах
Капремонт моста у рузской деревни Поречье завершат в мае
В Подмосковье в 2025 году капитально отремонтируют кровли более 2,1 тыс. домов
Лев Каштанов