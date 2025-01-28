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В Кашире капитально отремонтируют мастерские и бытовой корпус колледжа «Московия»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Капитальный ремонт общественно-бытового корпуса и учебно-производственных мастерских профессионального колледжа «Московия» проведут в Кашире, работы планируется завершить в августе 2026 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе капитального ремонта рабочие полностью обновят здания, а также выполнять благоустройство прилегающей территории. Капремонт организуют в рамках подпрограммы «Профессиональное образование» областной госпрограммы «Образование Подмосковья», — говорится в сообщении.
На время ремонта студентов переведут на учёбу в Центр дополнительного образования, расположенный в Кашире-2 на Советском проспекте.



Колледж в Кашире готовит сварщиков, мастеров по ремонту автомобилей и поваров.

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#капремонт
#капитальный ремонт
Пикантное блюдо из морепродуктов в азиатском стиле: нежные кальмары с грибами в соевом соусе для идеального ужина
28 января 2025, 16:53

Фото: iStock/paisan191

Кальмары с грибами в соевом соусе – интересный вариант приготовления морепродуктов в азиатском стиле. Пошаговый рецепт — в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 400 г кальмаров (до разморозки);
  • 250 г шампиньонов;
  • 175 г репчатого лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 20 г имбиря (корень);
  • 40 г лимона;
  • соль — по вкусу;
  • 1/8 ч. л. молотого чёрного перца;
  • 1/10 ч. л. молотого острого красного перца;
  • 1 ч. л. приправы для овощей;
  • 1/2 ч. л. приправы для рыбы;
  • 30 мл растительного масла;
  • 10 г свежей кинзы.

Фото: iStock/tycoon751

Инструкция

Подготовка и резка

1. Подготовьте продукты. Вес кальмаров после разморозки — 240 г.
2. Снимите плёнку с тушек кальмаров, очистите от внутренностей. Нарежьте кальмары кольцами.

Фото: iStock/VvoeVale

3. Очистите лук, имбирь и чеснок. Нарежьте лук кольцами, после измельчите чеснок и имбирь.
4. Промойте и обсушите шампиньоны, нарежьте тонкими пластинами.
5. Отрежьте у кинзы жёсткие стебли, мелко порубите листья.

Фото: iStock/25krunya

Жарка

1. Разогрейте на сковороде масло, выложите лук. Обжарьте на среднем огне 3 минуты.
2. Добавьте грибы, имбирь и чеснок. Перемешайте. Готовьте на среднем огне 5—7 минут.
3. Затем добавьте соевый соус, молотый перец (красный и чёрный), приправы для рыбы и овощей, а также соль. Перемешайте. Обжарьте на среднем огне 1 минуту.

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

4. Добавьте кальмары. Перемешайте. Готовьте на среднем огне 2—3 минуты.
5. Выдавите лимонный сок. Готовьте ещё 1 минуту.
6. Добавьте зелень, перемешайте. Выключите огонь. Дайте блюду постоять несколько минут.

Кальмары с грибами в соевом соусе готовы. Приятного аппетита!


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#блюда
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Юрист оценил создание реестра народных целителей
Юрист Кваша назвал сомнительным реестр народных целителей в Башкирии
28 января 2025, 16:51

Фото: iStock/VeraPetruk

Реестр народных целителей в Башкирии, который должен будет регламентировать деятельность подобных специалистов, является сомнительным документом, так как неясно, будет ли он полезным при урегулировании споров в этой сфере. Об этом заявил юрист Дмитрий Кваша.
«Здесь стоит вопрос относительно того, как его [народного целителя] найти, как привлечь к ответственности, какими способами он воздействовал на организм человека. То есть ни медицинская карта в данном случае не ведется, которая должна вестись по закону, ни препараты, которые назначались, это тоже никак не отслеживается. Соответственно, если это просто не навредило, то в данном случае это хорошо. Если это привело к тяжким последствиям, не дай бог к смерти, это уже отдельная статья», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время юрист Илья Русяев отметил, что создание такого реестра — важный шаг на пути к урегулированию деятельности специалистов народной медицины. В разговоре с RT он подчеркнул, что нужно также ввести административное наказание для тех, кто отказывается от регистрации в реестре.
«Однако вопрос о регламентации сферы все еще стоит. Наличие реестра позволяет отслеживать квалификацию и деятельность целителей, обеспечивая дополнительную защиту для пациентов. Регламентация такой деятельности может предотвратить злоупотребления и минимизировать риски для здоровья граждан» — объяснил Русяев.
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#астролог
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Подмосковные ветеринары объяснили, почему собакам вредно сладкое
28 января 2025, 16:49

Фото: iStock / Indigo-stock

Многие хозяева угощают собак содержащими сахар продуктами. Однако делать этого нельзя, предупредили ветеринары Минсельхозпрода Московской области.
«Сладости могут привести к образованию зубного налёта и кариеса, что приводит к стоматологическим проблемам. Избыточное потребление сахара, особенно шоколада, вызывает у питомца ожирение, увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых болезней. Кроме того, это может спровоцировать расстройство желудка и проблемы с пищеварением», – отмечают ветеринары, слова которых приводят в пресс-службе ведомства.
Если хозяева всё-таки хотят угостить собаку, лучше выбирать для этого лакомства, предназначенные специально для животных и заранее проконсультироваться с ветеринаром.

Если состояния здоровья питомца ухудшилось, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Записаться на приём можно на сайте региональных госуслуг или по телефону 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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#питомцы
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Эксперт раскрыл пользу смены работы
Эксперт Валинуров: смена работы помогает мозгу оставаться гибким
28 января 2025, 16:48

Фото: istockphoto/Doucefleur

Многие воспринимают смену деятельности после долгих лет работы как рискованный шаг, однако на самом деле такой опыт поможет мозгу оставаться гибким. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его мнению, кардинально сменить сферу занятости маловероятно, но при помощи промежуточных шагов можно перейти даже из ресторанного бизнеса в металлургию.
«Я к смене и функционала, и отраслей отношусь крайне положительно, потому что это позволяет узнавать что-то новое, знакомиться с новыми коллегами, с новыми клиентами, с новыми рынками. Это помогает мозгу оставаться гибким, адаптироваться к новым условиям. Гибкость мышления — это молодость, а молодость мышления ведет к молодости тела и здоровья. Поэтому я рекомендую менять и функционал, и отрасли», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стало известно, что половина россиян ленится на работе из-за сильной усталости. К соответствующим выводам пришло исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Еще 44% признались, что низкая продуктивность в рабочее время связана с плохим самочувствием.
«40% опрошенных указали на отсутствие мотивации и четких целей как причину бездействия. Для трети опрошенных (34%) сниженное настроение и зимний дефицит энергии становятся поводом для лени. Практически столько же (33%) не хотят работать из-за рутины и скучных задач», — пишет издание.
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Шесть простых шагов и десерт готов: рецепт шоколадного мусса в домашних условиях
28 января 2025, 16:40

Фото: istockphoto / Tatyana Berkovich

Шоколадный мусс — это популярный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Сочетание насыщенного шоколада и воздушной текстуры делает его идеальным угощением для любого повода. «Радио 1» расскажет пошаговый рецепт лакомства.

Ингредиенты


  • 200 г темного шоколада (не менее 70% какао);
  • 300 мл сливок 33–35%;
  • 3 яйца;
  • 50 г сахара;
  • 1 ч. л. ванильного сахара.
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Инструкция


  • Нарежьте шоколад мелкими кусочками и растопите его на водяной бане или в микроволновке. Дайте немного остыть;
  • в отдельной миске взбейте холодные сливки;
  • желтки взбейте с ванильным сахаром до светлой пышной массы;
Фото: istockphoto / FTiare

  • соедините растопленный шоколад с желтками, затем аккуратно вмешайте взбитые сливки;
  • взбейте белки до твердых пиков и аккуратно вмешайте в шоколадную массу;
  • разложите мусс по порционным чашкам и оставьте в холодильнике минимум на 3 часа для застывания.
Фото: istockphoto / plprod

С чем употреблять и как подавать


Шоколадный мусс идеально сочетается с чашечкой крепкого кофе или чая. Подавать его можно с тертым шоколадом, ягодами или свежими мятными листьями.

Украсив мусс по вкусу, подайте его в элегантных бокалах или чашках для десерта.

Фото: istockphoto / Arx0nt

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#кулинария
#сладости
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Росреестр Подмосковья проведёт 29 января горячую линию по кадастровой оценке
28 января 2025, 16:38

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Горячую телефонную линию, посвящённую вопросам кадастровой оценки недвижимости, проведут специалисты Росреестра Московской области в среду, 29 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«В ходе горячей линии специалисты ответят на вопросы о том, что такое кадастровая стоимость недвижимости, как её узнать, какая организация в Московской области занимается расчётом этой стоимости и как используется кадастровая стоимость», — говорится в сообщении.
Кроме того, позвонившим на горячую линию расскажут о порядке оспаривания установленной кадастровой стоимости в суде и в специальной Комиссии по рассмотрению споров.

Горячая линия будет открыта с 11:00 до 13:00 по номеру 7-495-223-45-41.

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#подмосковье
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Тайна на миллиард: жена и любовница миллионера Зубкова выясняют отношения на шоу «Малахов». Внебрачный сын и кража 15 млн
28 января 2025, 16:23

Татьяна Беленок (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Жительница Волгограда Татьяна Беленок обратилась за помощью в шоу Андрея Малахова на Первом канале. Она рассказала, что 13 лет назад родила сына от влиятельного бизнесмена Владимира Зубкова, а сейчас сталкивается с преследованиями со стороны его бывшей жены Елены. Скандальные подробности истории в материале «Радио 1».

Осужден за покушение


По словам Беленок, ее отношения с Зубковым длились с 2008 по 2019 год, пока его не арестовали по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области. В марте 2023 года Зубков был осужден на 14 лет колонии строгого режима. Также был приговорен к 20 годам колонии строгого режима его бывший начальник Михаил Музраев.

После ареста Зубкова весь бизнес был передан его жене Елене, которая была шокирована новостью о внебрачном ребенке мужа. По словам Татьяны, Елена наняла лучших адвокатов, чтобы создать ей невыносимые условия.


Владимир Зубков (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Татьяна, ранее управлявшая популярным гостиничным комплексом «Сосновый бор», утверждает, что после суда над Зубковым ее жизнь кардинально изменилась. Она была обвинена в хищении почти 15 миллионов рублей, что может привести к трехлетнему сроку в колонии общего режима. Суд первой инстанции признал ее виновной, однако приговор еще не вступил в законную силу, так как был обжалован в апелляционной инстанции.

«Единственное, за что мне страшно — мне страшно за моего сына. Потому, как он является, так уж получилось, наследником Зубкова. Если меня увезут в колонию, он здесь останется. Мне страшно, что они могут сделать с ним, как с претендентом на наследство», — рассказала Татьяна Беленок.

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Отказ от отцовства


Жительница Волгограда утверждает, что Владимир Зубков очень хотел стать отцом и активно ее поддерживал. Однако на суде осужденный бизнесмен отказался признавать свое отцовство.

«Я не признаю. Это полная глупость!» — заявляет Зубков.

Татьяна, в свою очередь, представила результаты ДНК-теста, которые подтверждают, что Владимир Зубков является отцом ее сына с вероятностью 99,99%. Тем не менее, предприниматель отверг и эти результаты.


Месть жены?


Елена Зубкова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Татьяна считает, что за ее проблемами стоит бывшая жена Зубкова, которая управляет его делами. Она рассматривает возбужденное против нее уголовное дело как месть и стремится к спокойствию и свободе.

«Мы ни на что не претендуем. Я не подавала на алименты. Мы не претендуем на наследство. Я на всю страну говорю, что мне нужно, чтобы эти люди оставили меня в покое с моим сыном», — утверждает Татьяна.


Сенсационное обвинение


Татьяна настаивает, что к хищению 15 миллионов рублей она отношения не имеет, поэтому вынуждена через суд доказывать отцовство состоятельного бизнесмена. В то же время бывшая жена Владимира Зубкова, Елена, считает, что Татьяна не раскрывает всю правду.

«До меня стали доходить слухи, что есть наследство поддельное. Если она хотела стать единственной наследницей «Соснового бора», то пусть это озвучит», — заявила Елена.


Тест ДНК


Татьяна Беленок готова к повторному тесту ДНК для своего сына, результаты которого будут обнародованы на всю страну. Андрей Малахов уже анонсировал продолжение запутанной истории.

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В Подмосковье к лету достроят пять детских садов
28 января 2025, 15:45

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство пяти детских садов в Московской области завершат весной 2025 года, в настоящее время общая строительная готовность этих объектов составляет коло 80%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.
«В частности, к лету планируется завершить строительство детского сада на 112 воспитанников в Балашихе, детсада на 310 мест в Ленинском округе, корпуса дошкольного учреждения на 350 мест в красногорском селе Ильинское, детского сада на 260 мест в 17-м микрорайоне округа Мытищи и детсада на 150 воспитанников в домодедовском селе Ям», — говорится в сообщении.
Всего в наступившем году в Московской области должны открыться 25 новых дошкольных учреждений.

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#главгосстройнадзор мо
#детские сады
#детсад
#строительство
#весна
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала января родилось более 4,5 тыс. детей
28 января 2025, 15:32

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 4,5 тыс. детей родилось с начала 2025 года в перинатальных центрах и роддомах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«С начала года у нас родилось более 4,5 тысяч детей. Будущие родители как из Подмосковья, так и из соседних областей, всё чаще выбирают именно наш регион для такого важного события в жизни своей семьи», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Она отметила, что в Подмосковье работает шесть перинатальных центров и 25 родильных домов, а также передовой исследовательский институт акушерства и гинекологии. Причём зарегистрировать ребёнка родители могут прямо в медицинском учреждении. Также они могут оформить получение подарочного набора «Я родился в Подмосковье» или выплаты в размере 20 тысяч рублей.

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#минсоцразвития мо
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