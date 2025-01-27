В Подмосковье в 2025 году капитально отремонтируют кровли более 2,1 тыс. домов

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Обновление кровель проведут в наступившем году в 2169 многоквартирных домах Московской области в рамках реализации программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«В 2024 году в Московской области было отремонтировано 823 кровли, а в этом году планируется обновление более 2 тысяч крыш многоквартирных домов», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.Он добавил, что всего с начала реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области было отремонтировано уже 10,6 тыс. крыш.
Отмечается, что ремонт кровель в Подмосковье проводится с соблюдением всех норм безопасности. Участок работ около дома огораживается сигнальными лентами, рабочие обеспечиваются касками и страховочными тросами, а также проходят инструктаж и заполняют журналы по технике безопасности.
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Лев Каштанов