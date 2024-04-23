За благоустройство пешеходной зоны в Кашире-3 проголосовали около 5 тыс. жителей

В России разработали кулон и приложение, защищающее женщин от нападений. В случае опасности девушка может нажать на устройство и сигнал автоматически отправится другим пользователям, а также родственникам и в экстренные службы. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).