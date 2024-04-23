Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
За благоустройство пешеходной зоны в Кашире-3 проголосовали около 5 тыс. жителей
«Всего на голосование в городском округе Кашира вынесено пять объектов. Сейчас с большим отрывом лидирует пешеходная зона в Кашире-3 вблизи улицы Ленина, дом 11. За благоустройство этой локации отдано уже 4 тысячи 815 голосов», — говорится в сообщении.В список мест, за которые можно проголосовать, вошёл также сквер в посёлке Богатищево за домом №2 по Новой улице, пешеходная зона в посёлке Зендиково у дома №10 по Октябрьской улице, сквер в посёлке Большое Руново за домами №№33, 35 и 36 по Садовой улице и сквер имени Ленина в деревне Ледово.
Голосование проводится онлайн. Принять в нём участие можно до 30 апреля.
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