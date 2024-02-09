В Кашире применяют технологию зимнего ремонта дорог

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире проводят ямочный ремонт улично-дорожных сетей эффективным способом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Одно из главных преимуществ ямочного ремонта – возможность устранения повреждений самой маленькой площади. Современные технологии позволяют ремонтировать дорожное покрытие и в зимнее время. Нередко в этой ситуации используется такой способ, как укладка горячего варианта асфальтобетонной смеси», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, качество такого ремонта непосредственно зависит от соблюдения технологии, которая никак не отличается от той, что используется при дорожном строительстве.
Читайте также:
Капремонт школы №10 в Кашире завершат к 1 сентября
Каширская команда девушек выиграла областные соревнования по футзалу
В Кашире открыли первичное отделение «Движения первых»
Лора Луганская