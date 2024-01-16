В Кашире определили пять мест для крещенских купаний

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Пять купелей подготовили на территории городского округа Кашира для омовений верующих на праздник Крещения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Купели подготовлены у церкви Флора и Лавра, на роднике в деревне Хитровка, у Преображенского храма в посёлке Большое Руново, а также на улице Коммуны у дома №31 (купель в честь святого великомученика Пантелеймона) и в Колодезном переулке возле Успенского собора», — говорится в сообщении.
Места для купелей выбрала администрация округа вместе с Каширским благочинием. Все купели оборудуют настилами, местами для обогрева и освещением, на месте будут дежурить спасатели.
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Лев Каштанов