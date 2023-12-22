В Кашире открыли мемориальную доску почетному гражданину округа Наталье Забигайло

Фото: МБУК «Каширский краеведческий музей»
В подмосковной Кашире открыли мемориальную доску, посвященную памяти почетного гражданина округа Наталии Васильевне Забигайло.
Торжественное открытие памятной мемориальной доски Наталье Забигайло прошло 21 декабря.
На мероприятии присутствовали бывшие коллеги, друзья, представители администрации городского округа Кашира, ветераны культуры, творческие коллективы и дочь Олеся Забигайло.
Стоит отметить, что на сегодняшний день МБУК «Каширский краеведческий музей» является научным учреждением Каширы, в котором проводятся образовательные, просветительные, культурно-досуговые мероприятия и работает центр туризма.
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На мероприятии присутствовали бывшие коллеги, друзья, представители администрации городского округа Кашира, ветераны культуры, творческие коллективы и дочь Олеся Забигайло.
«Ровно 46 лет назад моя мама открыла Каширский краеведческий музей. Это был значимый день в её жизни. Музей был для нее не просто словом- она его создала по крупицам . Мама открывала новые экспозиции и старалась оставить большой след в истории для своих потомков. <…> Она являлась бессменным руководителем музея на протяжении 45-ти лет», - поделилась Олеся.
Стоит отметить, что на сегодняшний день МБУК «Каширский краеведческий музей» является научным учреждением Каширы, в котором проводятся образовательные, просветительные, культурно-досуговые мероприятия и работает центр туризма.
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Мира Полтева