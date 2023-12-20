В Балашихе открыли мемориальную доску спасателю Олегу Калмыкову

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
На фасаде здания 201-й пожарно-спасательной части в городском округе Балашиха открыли мемориальную доску спасателю Олегу Калмыкову, погибшему на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
На торжественной церемонии присутствовали родные и близкие спасателя, коллеги по Мособлпожспасу, представители администрации и жители городского округа, где 20 сентября произошла трагедия.
Замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин рассказал, что отличает российских спасателей от иностранных коллег.
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«Настоящего героя от простого человека отличает момент, секунда, когда герой, не раздумывая, шагает навстречу опасности, не думая о своей жизни. Он думает лишь о том, чтобы спасти жизнь других. Так и случилось. Под завалами обрушенного подъезда на Октябрьской оказались мама с дочкой. Они должны были пойти в детсад, утром позвонили, предупредили, что чуть приболели, и через 10 минут произошёл взрыв. Спасатели слышали, что люди ещё живы. И несмотря на все сложности, ребята пошли спасать жизни. Они настоящие герои», – подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.
«По опыту могу сказать, что довольно небольшое число спасателей в мире приходит на помощь, рискуя собственной жизнью. Западники десять раз будут проверять – безопасно, небезопасно. Наши спасатели отличаются именно этим качеством – самопожертвованием. Олег навсегда останется в наших сердцах. А мемориальная доска – это для молодёжи, чтобы понимали всю серьёзность профессии, которую выбрали», – пояснил Щетинин.Начальник территориального управления №6 Мособлпожспаса Александр Квашнёв рассказал, каким был Олег Калмыков.
«Олега я знаю со времён школы, где он учился с моей старшей дочерью. Потом у него была служба в морском флоте, служба по контракту в Ногинском спасательном центре. В 2012 году он пришёл в Мособлпожспас. Боевой, всегда впереди. 11 лет Олег помогал нашим жителям, спасал их жизни. В коллективе всегда имел заслуженный авторитет. Он навсегда останется в наших сердцах», – сказал Квашнёв.Мама Олега Калмыкова Инна Николаевна поблагодарила всех за поддержку семьи и пожелала коллегам сына безопасных дежурств. Участники мероприятия возложили к мемориальной доске цветы.
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Лора Луганская