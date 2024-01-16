В Кашире пройдет выездная администрация по приему граждан

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Выездная администрация проведет прием жителей округа в Кашире-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Мероприятие состоится 17 января в здании Центральной библиотеки Каширы-2.
Стоит отметить, что личные встречи с гражданами в рамках выездной администрации начнутся в 16:00.
Записаться на прием можно по телефону 8 (49669) 2-80-55
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«Прием жителей пройдет в формате выездной администрации, в котором примет участие руководящий состав администрации округа и представители подведомственных служб. Приглашаем жителей принять участие во встрече. В ходе общения Вы сможете задать свои вопросы представителям», — поделились в пресс-службе городского округа.
Записаться на прием можно по телефону 8 (49669) 2-80-55
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Мира Полтева