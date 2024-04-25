В Кашире прошел Чемпионата по компьютерному многоборью среди долголетов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В клубе «Активное долголетие» городского округа Кашира прошёл муниципальный этап Чемпионата по компьютерному многоборью. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях приняли участие граждане пожилого возраста и участники клуба «Активное долголетие» городского округа.
Стоит отметить, что стать участников проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.
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«Жители старшего поколения демонстрировали знания по общей цифровой и финансовой грамотности, а также показывали навыки работы с поисковыми системами. Участники, показавшие высокие результаты, выйдут в областной этап и поборются за право представить 22 июня Подмосковье во Всероссийском финале в Москве», — подчеркнули в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что стать участников проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.
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Мира Полтева