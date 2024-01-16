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В Кашире прошел ледовый спектакль «Байки русской балалайки»

16 января 2024, 13:35
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Ледовый спектакль «Байки русской балалайки» состоялся в Кашире. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Мероприятие проходило в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Мы рады приветствовать на каширской земле звезд российского фигурного катания такого высокого уровня. Я уверен, что ледовый спектакль зарядит каждого позитивом! Ведь фигурное катание – это не только спорт, но и настоящее искусство», - поделился перед началом выступления глава округа Михаил Шувалов.


Благодаря профессионализму и артистизму фигуристов жители и гости округа смогли окунуться в атмосферу русских народных гуляний, показанных в ярком шоу.

Стоит отметить, что артисты были приятно удивлены, когда увидели какое количество людей пришли посмотреть их выступление.

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Хамзаев призвал ограничить право продажи алкоголя и табака для иностранцев
16 января 2024, 13:53

Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ограничить иностранцам право продавать алкогольную и табачную продукции.
Он пояснил, что за многими преступлениями, связанных с продажей контрафактного алкоголя, составляющих более десятка случаев и попавших в СМИ, стоят именно граждане иностранных государств. Кроме того, некоторые регионы России уже ввели запрет на работу иностранцев в ряде сфер, в том числе и в области спиртных напитков и табачных изделий.

«Такой запрет на торговлю в сфере, где реализуются на продажу алкоголь и табачная продукция, позволит минимизировать количество правонарушений продажи данной продукции в ночное время, а также, особо важно, несовершеннолетним», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Ранее сообщалось, что в администрация Смоленска запретила вывески с названиями на иностранном языке. Как показали argumenti.ru, иностранные названия брендов на вывесках перевели на русский язык.

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#рф
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Для школьников Каширы провели тренировку по спасению города от киберугроз
16 января 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Урок «Кибербезопасность будущего» провели в школах городского округа Кашира: ребятам рассказали, с какими киберугрозами рискуют столкнуться люди в 2050 году, а также о том, какие угрозы для «умных» гаджетов есть уже сейчас, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Содержание урока различалось для учеников младшей, средней и старшей школы. Младшеклассникам нужно было обезопасить «умный» дом, ребятам из средней школы рассказали о безопасности носимых устройств, а старшеклассники боролись с кибератаками на «умный» город», — говорится в сообщении.

Занятия провели в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

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#безопасность
#школа
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Астролог Шенберг рекомендовала знакам зодиака правильно подбирать ароматы
16 января 2024, 13:36

Фото: istockphoto.com/tashka2000

Астролог Мария Шенберг заявила, что каждому знаку зодиака свойственен свой типа аромата, способный раскрыть и подчеркнуть индивидуальность каждого.
Так, например, по мнению специалиста, Львам могут подойти восточные и цветочные ароматы, а Стрельцам – бодрящие цитрусовые, а Тельцам, в свою очередь, — классические фруктовые ароматы с древесными нотками.

«Непоседливую натуру Близнецов лучшим образом подчеркнут свежие озоновые ароматы с добавлением цитруса. А Раки обретут необходимое им чувство комфорта благодаря восточным ароматам пряностей, специй, ванили», — добавила в беседе с «Москвой 24» Шенберг.

До этого россиянам рассказали о традициях народного Гордеева дня, который проходит сегодня, 16 января. Как передаёт utro.ru, в этот день не нужно хвастаться и сильно гордиться, а также лишний раз упоминать злую силу.

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#рекомендации
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В Можайске врачи спасли мужчине руку с перерезанной артерией
16 января 2024, 13:18

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Можайские хирурги спасли руку мужчине, перерезавшему артерию о стеклянную дверь. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина, 33 лет, поступил в больницу с резаной раной руки и кровопотерей, которую он получил в результате случайно разбитой стеклянной двери.

«Пациент поступил к нам в отделение в критическом состоянии. Из-за полученной травмы кровь в руку практически не поступала, что при промедлении могло привести к гибели конечности и ее ампутации. Операция была проведена экстренно и прошла успешно. В ходе хирургического вмешательства мы остановили кровотечение, ушили артерию и выполнили переливание крови», — поделился оперировавший хирург Можайской больницы Алексей Петрушин.

Стоит отметить, что пациента уже готовят к выписке. В скором времени у него будет полностью восстановлена чувствительность руки.

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Воробьёв проверил работу отремонтированной котельной в Солнечногорске
16 января 2024, 13:14

Фото: iStock/oksana fedina

Котельную «ГЭМЗ» в Солнечногорске, возвращённую в строй после аварийной остановки, осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Посмотрели на работу изнутри, пообщались с Татьяной Косыч, она давно здесь работает. Сейчас основные ремонтные работы на «ГЭМЗ» завершены, теплоноситель греет два котла, они обеспечивают дома и социальные учреждения теплом в достаточном объёме», — написал в своём telegram-канале Андрей Воробьёв.

Глава региона добавил, что работы по улучшению функционирования инженерных систем, связанных с этой котельной, будут продолжены. В частности, планируется переложить около 3 км сетей, а в самой котельной установить новые котлы, систему очистки воды и парогенераторы. Заменена будет также система автоматизации и диспетчеризации.

Программа по обновлению котельной рассчитана до 2026 года.

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#солнечногорск
#губернатор
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#котельная
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Европейский город может повторить судьбу древнеримских Помпей
Эколог Шибеев: Гриндавик в Исландии может повторить судьбу древнеримских Помпей
16 января 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Beboy_ltd

Исландский город Гриндавик может повторить судьбу древнеримских Помпей после извержения вулкана Фаградальсфьядль, начавшегося 14 января.
В беседе с aif.ru эколог Олег Шибеев описал то, что происходит в Исландии, поговоркой «Где тонко, там и рвется».

«Нынешнее извержение, скорее всего, повторит предыдущее, которое было месяц назад, 18 декабря. А в середине февраля — начале марта произойдет новое, и оно случится уже в самом городе Гриндавик. Тогда про него придется забыть», —считает Олег Шибеев.
Исландия вступает в новую вулканическую эру. В недрах под островом постепенно накапливается магма, ищущая пути для выхода на поверхность.

Из-за активности вулканов пострадает и центральная часть Исландии. Данный процесс может длиться несколько десятилетий. Происходящее станет болезненным для местных жителей. В разломы, которые образуются, проваляться дома и объекты инфраструктуры.

Также из-за вторжения магмы в океан способно образоваться кислотное облако над прибрежной зоной. В опасности окажется столица Рейкьявик.

Местные власти эвакуировали всех жителей. Технические и экстренные службы пытаются строить специальные заграждения, чтобы остановить потоки лавы. Но пока ничего не помогает, и жидкий огонь продолжает течь по городу, который был основан в 934 году.

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#происшествие
#новости
#мир
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В Кашире пройдет выездная администрация по приему граждан
16 января 2024, 12:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Выездная администрация проведет прием жителей округа в Кашире-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Мероприятие состоится 17 января в здании Центральной библиотеки Каширы-2.

«Прием жителей пройдет в формате выездной администрации, в котором примет участие руководящий состав администрации округа и представители подведомственных служб. Приглашаем жителей принять участие во встрече. В ходе общения Вы сможете задать свои вопросы представителям», — поделились в пресс-службе городского округа.

Стоит отметить, что личные встречи с гражданами в рамках выездной администрации начнутся в 16:00.

Записаться на прием можно по телефону 8 (49669) 2-80-55

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Восемь новых передвижных электростанций будут работать в Подмосковье
16 января 2024, 12:49

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики введут в работу восемь новых передвижных электростанций в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
За 2024 год на территории Московской области появятся восемь новых передвижных электростанций мощностью 400 и 500 кВт.

«В настоящий момент в парке спецтехники компании 79 передвижных электростанций (ПЭС). Это мобильные электрогенераторные установки, которые обеспечивают возможность независимого электроснабжения объектов, изолированных от центральной электросети. Электростанции мощностью до 1000 кВт используются как портативные источники электроснабжения. Могут быть как основными, так и аварийными источниками», — поделился министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Стоит отметить, что почти все ПЭС имеют повышенную проходимость, что облегчает работу в труднодоступных местах.

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#подмосковье
#электроэнергия
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Мосгорсуд признал законной приостановку работы клуба «Мутабор»
16 января 2024, 12:48

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд признал законной приостановку работы клуба «Мутабор» в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в клубе, где прошла вызвавшая активную дискуссию «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, были найдены нарушения. В связи с этим принято решение о временном закрытии заведения на 90 дней.

Мосгорсуд признал приостановку деятельности клуба законной.

Ранее сообщалось, что Российское авторское общество подало иск в Арбитражный суд Москвына владельца клуба за использование музыкальных треков, сроки платежей которых были просрочены.

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