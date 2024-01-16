В Кашире прошел ледовый спектакль «Байки русской балалайки»

Урок «Кибербезопасность будущего» провели в школах городского округа Кашира: ребятам рассказали, с какими киберугрозами рискуют столкнуться люди в 2050 году, а также о том, какие угрозы для «умных» гаджетов есть уже сейчас, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.