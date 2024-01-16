В Кашире прошел ледовый спектакль «Байки русской балалайки»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Ледовый спектакль «Байки русской балалайки» состоялся в Кашире. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Мероприятие проходило в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
Благодаря профессионализму и артистизму фигуристов жители и гости округа смогли окунуться в атмосферу русских народных гуляний, показанных в ярком шоу.
Стоит отметить, что артисты были приятно удивлены, когда увидели какое количество людей пришли посмотреть их выступление.
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«Мы рады приветствовать на каширской земле звезд российского фигурного катания такого высокого уровня. Я уверен, что ледовый спектакль зарядит каждого позитивом! Ведь фигурное катание – это не только спорт, но и настоящее искусство», - поделился перед началом выступления глава округа Михаил Шувалов.
Стоит отметить, что артисты были приятно удивлены, когда увидели какое количество людей пришли посмотреть их выступление.
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Мира Полтева