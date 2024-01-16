В турнире по волейболу в Кашире приняли участие спортсменки из четырёх городов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Турнир по волейболу среди женских команд состоялся во дворце спорта «Юбилейный» в Кашире в субботу, 13 января, за звание лучшей боролись четыре команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В соревнованиях прияли участие четыре команды — из Каширы, Озёр, Ступина и города Донское в Тульской области. Победу одержали представительницы Каширы», — говорится в сообщении.
Места на турнире распределились следующим образом: золото завоевала команда «Кашира», серебро — «Озерчанки», а третье место заняла команда из Донского «Спутник».
Читайте также:
Месси во второй раз подряд назван лучшим футболистом года по версии FIFA
Футболист Пономарев заявил о переборе бразильцев в «Зените»
Спортсмены из Московской области лидируют в чемпионате России по индорхоккею
Лев Каштанов