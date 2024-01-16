В Кашире прошел торжественный концерт для победителей рождественского конкурса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
«С поздравительным словом к участникам, их родителям и наставникам обратились благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец и начальник Управления образования администрации городского округа Кашира Владимир Марухин. В подарок всем зрителям и участникам конкурса была Рождественская сказка, подготовленная учащимися воскресных школ Каширского благочиния», — отметили в пресс-службе администрации.
По итогам победителями и призерами стали 13 детей городского округа.
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