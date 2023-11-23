В Кашире прошла ХХV Конференция местного отделения партии «Единая Россия»

Фото: администрация городского округа Кашира
В подмосковной Кашире прошла ХХV Конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Конференция состоялась под председательством главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Михаила Шувалова. В работе принимали участие председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, исполнительный секретарь местного отделения партии Игорь Кручинин. Они рассказали о деятельности местного партийного отделения и фракции «Единая Россия».
Собравшиеся избрали делегатов на XXVIII Конференцию Московского областного регионального отделения «Единой России». Она состоялась 22 ноября.
На конференции благодарственные письма получили Дмитрий Ишков, Эдуард Гречишкин, Александр Ветров, Наталья Максименко, Екатерина Муратова.
Михаил Шувалов подвёл итоги и отметил важность командной работы.
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Собравшиеся избрали делегатов на XXVIII Конференцию Московского областного регионального отделения «Единой России». Она состоялась 22 ноября.
Михаил Шувалов подвёл итоги и отметил важность командной работы.
«Впереди много работы. Вместе с однопартийцами мы – одна команда, которая справится с любыми задачами!»,-сказал в заключении Михаил Шувалов.Читайте также:
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Мария Фирсова