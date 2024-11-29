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В округе Кашира отремонтировали 26 участков автодорог

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Масштабный ремонт дорожной сети завершился в городском округе Кашира, с начала года рабочие привели в порядок 26 участков дорог, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Ремонт дорожной сети является одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией округа. Мы стремимся создать комфортные условия для наших жителей, и качественные дороги — это важная составляющая этой работы», — заявил директор МКУ «Управление строительства» администрации округа Кашира Юрий Головков.
Отмечается, что были отремонтированы участки дорог, расположенные в городе Кашира, микрорайоне Ожерелье, посёлке Большое Руново, деревнях Бурцево, Завалье-1, Пурлово, Ледово и Богатищево, а также подъездная дорога к садоводческим товариществам «Гранат» и «Железня».

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#кашира
#дороги
#ремонт дорог
Глава Шатуры Прилуцкий посетил живущую в округе ресурсную семью
29 ноября 2024, 14:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Семью Шайхутдиновых-Акутиных, в которой сейчас воспитываются четыре родных и шесть приёмных детей, навестил глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
История приёмной семьи началась 17 лет назад, когда мама Эльвира была в декрете. В больнице она увидела детей, от которых отказались родители, а вечером по телевизору показали сюжет о приёмных семьях. Тогда Эльвира и её муж Денис решили, что тоже так смогут.

«Так в семье появились ещё двое сыновей. А потом в год по двое, оказалось восемь приемных детей и шесть кровных. Так мы жили-жили-жили и дожили до ресурсного родительства», — поделилась Эльвира.
Ресурсные семьи появились в Московской области в прошлом году. Это такой вид помощи ребёнку, при котором профессиональная приёмная семья временно берёт его к себе, пока социальные службы помогают его родителям выйти из сложной жизненной ситуации. Опека оформляется не более чем на полгода.

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#шатура
#приёмные родители
#николай прилуцкий
#дети
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В Подмосковье обработали от наледи 7,6 тыс. км дорог
29 ноября 2024, 14:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Противогололёдную обработку провели на 7,6 тыс. км проезжей части и тротуаров Московской области за минувшую ночь, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Для обеспечения безопасного проезда за ночь дорожники обработали 7,6 тысяч км региональных и муниципальных дорог, в том числе на опасных участках: крутых поворотах, мостах, съездах и эстакадах. В работах было задействовано 380 комбинированных дорожных машин», — сказал зампред подмосковного правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.
В министерстве отметили, что дорожные службы Подмосковья регулярно мониторят погодные условия, чтобы планировать противогололёдную обработку и уборку снега.

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#дороги
#московская область
#подмосковье
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Проблему отключений отопления в селе Березнецово решат в ближайшее время
29 ноября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с заместителями и депутатами окружного совета ответили на вопросы жителей села Березнецово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В основном речь шла о проблемах ЖКХ, благоустройстве, строительстве и содержании дорог, земельно-имущественных отношениях и других сферах жизнедеятельности. Некоторые вопросы касался периодического отключения отопления в селе.
«Котельная находится в нормативном состоянии. Есть проблемы с подачей электричества. Вместе со специалистами обслуживающей организации ПАО «Россети Московский регион» мы решим этот вопрос», – пообещал Мужальских.
Одна из жительниц обратилась с вопросом о медобследовании. Профильные специалисты сообщили, что 30 ноября в центре амбулаторной онкологической помощи на базе взрослой поликлиники пройдет день открытых дверей, в ходе которого жители могут пройти комплекс обследований.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

К главе округа также обратился житель деревни Толочаново с вопросом об очистке колодцев. Он рассказал, что колодец в населённом пункте требует очистных и ремонтных работ. Мужальских поручил включить объект в план работ.

Как отметили в пресс-службе, встречи в формате выездной администрации помогают оперативно реагировать на обращения жителей, выстраивать конструктивный диалог. Их проведение будет продолжено.

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Пассажирам на станции Тучково раздали брошюры о безопасности на железной дороге
29 ноября 2024, 13:53

Фото: пресс-служба администрации Рузского г.о.

Рейд по профилактике травматизма на железной дороге провели на станции Тучково в Рузском городском округе, в ходе рейда пассажирам раздавали листовки с информацией о правилах безопасности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейда почти 80 пассажирам вручили информационные листовки и с таким же количеством граждан провели профилактические беседы», — рассказал глава Рузского округа Николай Пархоменко.
Он добавил, что такие рейды в округе проводятся регулярно, их цель — снизить количество нарушений, связанных с переходом ж/д путей в неположенном месте, и сделать поведение людей на объектах железнодорожной инфраструктуры более ответственным. Это поможет снизить вероятность несчастных случаев.

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#тучково
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#железнодорожная станция
#безопасность
#рейд
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Для каширских школьников провели экскурсию по дворцу спорта «Юбилейный»
29 ноября 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Учеников четвёртого класса школы № 4 городского округа Кашира свозили на экскурсию во дворец спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н. П. Елисеева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребят провела во дворцу спорта замдиректора по основной работе Александра Агапова, она показали экскурсантам залы и рассказала, какие мероприятия в них проходят. С особым интересом дети осмотрели арену, где проводятся массовые соревнования по многим видам спорта», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе экскурсии начальник Центра ГТО спортклуба «Кашира» Николай Гайворонский рассказал школьникам о нормах сдачи ГТО и показал, где обучают стрельбе из пневматической винтовки. Ребята также осмотрели залы танцевальной студии «Тодес», фитнеса, борьбы и расположенный во дворце спорта бассейн.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#экскурсия
#спорт
#школьники
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Школьник из Каширы завоевал награду Международного экологического форума
29 ноября 2024, 12:54

Фото: istockphoto.com/nonnie192

Четвероклассник Семён Юшенков, обучающийся в школы углубленным изучением отдельных предметов № 7 городского округа Кашира, победил на III Международном детском экологическом форуме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Семён Юшенков одержал победу в номинации «Экоподелки». На конкурс он представил арт-часы, которые сделал из цветных карандашей», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Темой III Международного детского экологического форума стало «Изменение климата глазами детей». Участие в форуме приняли ребята из 19 стран, из всех заявок, включающих различные научные и творческие проекты, жюри выбрало самые лучшие.

Форум организовал фонд защиты окружающей среды «ЭКОФОН», который активно занимается вопросами экологии и устойчивого развития.

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#кашира
#экология
#конкурс
#форум
#школьник
#награда
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В Болычевской библиотеке Волоколамска приготовили партию блиндажных свечей для фронтовиков
29 ноября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

В Болычевской библиотеке Волоколамского городского округа подготовили к отправке новую партию блиндажных свечей для фронтовиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В этом отправлении — 260 свечей, которые были аккуратно упакованы в специальные коробки. Ранее в этом году было направлено 600 свечей, а в прошлом году — 1500. Таким образом, с начала 2023 года жители Болычева отправили бойцам специальной военной операции уже 2430 окопных свечей.

Однако не только от болычевцев. Библиотекарь Наталья Пискунова рассказала, что почти каждый день свечи изготавливают пять-шесть пенсионерок из их читательского объединения любителей поэзии «В кругу друзей». Для изготовления свечей необходимы металлические банки, картон и парафин. Она отметила, что банки приносят школьники, а также сотрудники расположенного неподалёку санатория Росгвардии «Федосьино».

Кроме того, некоторые помогают финансово.

«Участие в работе нашего, можно смело сказать, конвейера принимают многие жители нашего округа и других мест. И мы всем очень благодарны!», — Пискунова.
Желающие присоединиться к помощи могут позвонить Наталье Николаевне Пискуновой по номеру: 8 925 147 87 05.

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#гуманитарная помощь
#волоколамск
#подмосковье
#библиотека
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В Роскачестве раскрыли манипулятивные приемы на распродажах
Роскачество: за скидками на распродажах скрываются манипулятивные приемы
29 ноября 2024, 12:11

Фото: iStock/AnnaStills

За яркими предложения и скидками на распродажах очень часто скрываются выверенные манипулятивные приемы маркетологов. Об основных принципах воздействия на покупателя рассказали в пресс-службе Роскачества.
Специалисты ведомства в беседе с RT отметили, что самым популярным приемом является создание временное ограничение на скидку через таймер обратного отсчета. Второй — множество положительных отзывов и реклама от различных кумиров и лидеров мнений. Третий — создание искусственного дефицита и ограниченные предложения. Четвертый — дополнительное вознаграждение при покупке, например, подарки к заказу или бесплатная доставка.
«Убедитесь, что скидка действительно выгодна, а цена не была искусственно завышена перед распродажей. Не поддавайтесь давлению», — подчеркнули в Роскачестве.
Вместе с тем опросы показали, что, несмотря на медийный ажиотаж, большинство россиян не верят в скидки на «черную пятницу». К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты опроса которых изучила «Газета.Ru».

Опрос показал, что 48% респондентов не собираются ничего покупать по скидкам «черной пятницы», так как не верят во всемирный день распродаж. 35% опрошенных заявили, что любят такие распродажи и намерены потратить на них круглые суммы. Еще 17% признались, что нейтрально относятся к «черной пятнице» и готовы совершить покупку только при выгодном предложении на нужный им товар.

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YouTube попросил россиян удалить видео про VPN по требованию Роскомнадзора
29 ноября 2024, 12:11

Фото: iStock/ Userba011d64_201

Администрация видеохостинга YouTube попросила пользователей из Российской Федерации удалить видеозаписи, популяризирующие VPN-сервисы, сообщил РБК.
YouTube распространил среди пользователей из РФ, которые публикуют видео о VPN, предупреждение о том, что Роскомнадзор внёс их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации на основании части 7 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Исходя из сообщения, если пользователь не удалит подобного рода ролик самостоятельно, то компании придётся ограничить доступ к видео.

Представители Роскомнадзора подтвердили, что ведомство направило требование об удалении контента, который популяризирует использование сервисов VPN и иных способов обхода ограничений.

«Со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов», — поделился один из представителей регулятора.

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