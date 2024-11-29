В округе Кашира отремонтировали 26 участков автодорог

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Масштабный ремонт дорожной сети завершился в городском округе Кашира, с начала года рабочие привели в порядок 26 участков дорог, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонт дорожной сети является одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией округа. Мы стремимся создать комфортные условия для наших жителей, и качественные дороги — это важная составляющая этой работы», — заявил директор МКУ «Управление строительства» администрации округа Кашира Юрий Головков.Отмечается, что были отремонтированы участки дорог, расположенные в городе Кашира, микрорайоне Ожерелье, посёлке Большое Руново, деревнях Бурцево, Завалье-1, Пурлово, Ледово и Богатищево, а также подъездная дорога к садоводческим товариществам «Гранат» и «Железня».
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