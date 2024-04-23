В подмосковных парках обустроили более 30 мест для пикников

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В парках Московской области подготовили 32 места для проведения пикников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«На территории области оборудовали 32 зоны пикниковые зоны. Из них 18 оснащены противопожарными мангалами, чтобы жители и гости региона могли провести время на природе, пожарить шашлыки. В 14 парках находятся пикниковые зоны без мангала», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.По его словам, все места для пикников оснащены урнами для мусора и информационными щитами с правилами использования данной локации.
Адресный перечень всех пикниковых зон в парках можно на сайте министерства.
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