Битва за бензопилы: в Кашире провели турнир по силовым видам спорта

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Турнир по силовым видам спорта «Каширский Дракон» состоялся на набережной Каширы, призовой фонд соревнований составил 70 тысяч рублей, кроме того, среди участников разыгрывали бензопилы, сотовый телефон и другие призы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Соревнования проводились в таких силовых видах спорта, как становая тяга, жим лёжа, кроссфит, строгий подъём на бицепс, ягодичный мост и армрестлинг в категориях 75 килограммов, 90 килограммов и выше», — говорится в сообщении.В рамках турнира также состоялись показательные выступления бодибилдеров и было организовано перетягивание каната. Кроме того, специальный гость турнира — абсолютный чемпион России и Москвы по бодибилдингу Иван Водянов — провёл мастер-класс для всех желающих.
Читайте также:
Гольфисты из Подмосковья завоевали пять медалей Спартакиады учащихся
Петржела раскрыл обязанность «Зенита»
Колыванов заявил о европейском уровне «Спартака»
Лев Каштанов