В Кашире развернули широкую ярмарку в честь Дня города

Российский театральный актер и певец Тимур Шивырев скончался на 34-м году жизни. Об этом говорится в Telegram-канале «Саратовский Областной Театр Оперетты».

Причины и обстоятельства смерти Шивырева не уточняются. Театр выразил глубокие соболезнования родным и близким актера.



Тимур Шивырев служил в Саратовском театре оперетты с 2018 года. Отмечается, что он выступал в составе хора. Шивырев окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова.



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Екатерина Коршунова