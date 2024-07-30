В Кашире развернули широкую ярмарку в честь Дня города

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ярмарку с продукцией от местных фермеров, предприятий и ремесленников устроили рамках празднования Дня города в Кашире, торговое пространство было организована на набережной Оки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сельхозпредприятие «СеДеК» представило на ярмарке свои овощи разных сортов. Обильное угощение ждало посетителей у прилавка завода «Черкизово». Внимание на себя обращали необычные изделия от мастерской «Деревянная сова» и яркая обувь, произведённая на предприятии «Санрайз», — говорится в сообщении.На ярмарке также работала точка от отдела продаж жилого комплекса «Радуга». Там все желающие могли узнать об особенностях домов и квартир ЖК, а также о социальной инфраструктуре микрорайона.
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Лев Каштанов