В Кашире собрали новую партию гуманитарной помощи для военных

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ещё одна партия гуманитарной помощи, собранная в городском округе Кашира, была отправлена в зону СВО, отправка состоялась в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Собрали всё самое необходимое. Здесь же и посылки от родственников наших бойцов. И, конечно же, письма с рисунками, которые подготовили для участников СВО наши дети», — цитируются в сообщении слова главы городского округа Михаила Шувалова.В очередную партию гуманитарной помощи вошли продукты, различные хозяйственные предметы, технические средства и генераторы. Специально для доставки гуманитарных грузов был куплен автомобиль — грузопассажирский фургон марки FIAT. Средства на покупку машины собрали жители округа. Груз везут представители организации «Боевое братство».
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