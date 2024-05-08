В мытищинском лицее открыли Парту Героя в память об участнике СВО Алексее Заозерове

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
В лицее № 34 Мытищ в преддверии Дня Победы открыли Парту Героя в память о старшем сержанте, кавалере ордена Мужества Алексее Николаевиче Заозерове. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Алексей Николаевич – настоящий пример героизма и любви к Родине. Он шесть лет служил в Вооружённых силах России в должности заместителя командира взвода войсковой разведки. Два года назад работал кинологом на мытищинском заводе «Метровагонмаш». В 2022 году отправился в зону СВО добровольцем. Для сослуживцев Алексей Заозеров был опорой и наставником, на которого всегда можно положиться», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.2 декабря того же года Заозеров героически погиб при выполнении боевого долга в зоне СВО.
Как отметила Купецкая, в лицее учатся дети Алексея – Саша и Злата. Именно они первыми сядут за Парту Героя. В дальнейшем право сидеть за партой получат победители олимпиад, творческих конкурсов, участники научно-исследовательских форумов, призёры спортивных соревнований.
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Лора Луганская