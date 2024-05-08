В Наро-Фоминске прошло торжественное возложение к мемориалам воинских захоронений

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск
В преддверии главного праздника страны в городском округе проходят торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В городском округе расположено порядка 130 воинских захоронений, мемориалов и обелисков, посвященных памяти павших воинов.
Стоит отметить, что более ста воинов 201-й дивизии были награждены орденами и медалями.
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«Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ принял участие в возложении венков и гирлянд к месту захоронения погибших на наро-фоминской земле солдат и офицеров 201-й Латышской стрелковой дивизии. Это была первая национальная дивизия в Красной Армии, и дорогой ценой достались ее солдатам и командирам бои за полное освобождение Наро-Фоминска: почти половина личного состава не вернулась с полей сражений», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что более ста воинов 201-й дивизии были награждены орденами и медалями.
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Мира Полтева