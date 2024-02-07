В Кашире спасатели патрулируют Оку на судне на воздушной подушке

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Акваторию реки Оки в районе городского округа Кашира патрулируют спасатели на скоростном судне с воздушной подушкой: транспорте, способном двигаться и по воде, и по льду, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежедневно патруль отправляется на осмотр территории на ховеркрафте «Славир 5», который может разогнаться по льду до 60 километров в час», — передаёт корреспондент Иван ДубовВ патрулировании задействованы трое спасателей. Они напоминают любителям подлёдной рыбалки о правилах безопасности и рассказывают, что надо делать, если провалился в воду.
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