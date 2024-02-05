Подмосковные спасатели помогли врачам в транспортировке пациента с излишним весом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели помогли транспортировать пожилую женщину с большим весом. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
От единой службы экстренных вызовов «Система-112» сотрудникам Мособлпожспас поступило сообщение о том, что необходимо помочь медицинским работникам «скорой помощи» спустить с 3-го этажа пожилую тучную женщину с признаками инсульта.
Стоит отметить, что спасатели пришли на помощь медикам в в поселке Столбовая городского округа Чехов.
Читайте также:
Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на лед при кормлении уток
В Солнечногорске спасатели расчистили дорогу, полностью перекрытую упавшим деревом
Спасатели помогли мужчине, попавшему под электричку в Богородском округе
«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили пациентку на мягких носилках, спустились вместе с ней по лестничным пролетам на первый этаж, вынесли из подъезда и поместили в машину скорой помощи», — поделился старший смены Артем Маслин.
Читайте также:
Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на лед при кормлении уток
В Солнечногорске спасатели расчистили дорогу, полностью перекрытую упавшим деревом
Спасатели помогли мужчине, попавшему под электричку в Богородском округе
Мира Полтева