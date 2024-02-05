В Коломне прошли соревнования по зимней ловле среди спасателей

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
XXI турнир по зимней рыбной ловле среди пожарных и спасателей прошел в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования проводились 3 февраля в Коломне на реке Оке.
По итогам турнира первое место в командном зачете завоевала команда «Плотва» 14 ПСО ФПС ГПС, на втором месте расположились ПСЧ-261 (с) ТУ №11 ГКУ МО «Мособлпожспас» и замкнули тройку лидеров команда 8 ПСО ФПС ГПС.
В личном зачете наилучший результат показал Кузнецов Дмитрий ПСЧ-261 «Мособлпожспас», второе место у Кузнецова Сергея «Плотва» 14 ПСО ФПС ГПС, и бронза у Телякова Александра ГУ МЧС России по Московской области.
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«В соревнованиях приняли участие сотрудники федеральной противопожарной службы Московской области, государственного пожарного надзора, учебных заведений МЧС России, команды Специальных управлений ФПС МЧС России, ВДПО, ГКУ «ПСЦ» г. Москвы, ГКУ МО «Мособлпожспас», МВД России, Росгвардии и ветераны пожарной охраны. Всего 46 команд», — отметили в ведомстве.
В личном зачете наилучший результат показал Кузнецов Дмитрий ПСЧ-261 «Мособлпожспас», второе место у Кузнецова Сергея «Плотва» 14 ПСО ФПС ГПС, и бронза у Телякова Александра ГУ МЧС России по Московской области.
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Мира Полтева