В Кашире установили четыре светофора с кнопкой для пешеходов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Четыре пешеходных светофора с вызывной кнопкой установили в Кашире для профилактики ДТП, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сейчас новые светофоры работают в тестовом режиме. Зелёный свет для пешеходов загорается через 50 секунд после нажатия кнопки. Но мы продумываем вариант, когда зеленый свет будет включаться уже через десять секунд после нажатия кнопки. В этом случае для водителей в течение десяти секунд по очереди включатся жёлтый и красный сигналы, а пешеход спокойно перейдет дорогу», — рассказал начальник каширского отдела Госавтоинспекции Сергей Белов.Он добавил, что длительность разрешительного сигнала для пешеходов составляет от 17 до 20 секунд — в зависимости от ширины дороги.
Пешеходные светофоры с кнопкой установили у остановки «Администрация», в районе «Гофрон», ПАТП и на пересечении улиц Садовая и Клубная.
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