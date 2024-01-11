В Подмосковье в рамках региональной программы отремонтировали 102 тыс подъездов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области проконтролировали в регионе качество ремонта 3,8 тыс подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья, подведомственным учреждением которого является ГБУ МО «УТНКР».
Программа «Мой подъезд» стартовала по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2016 году. С этого момента ремонт выполнен в более чем 102 тыс подъездов.
Участие в программе – добровольное и возможно по решению собственников жилья. Они могут предложить уникальное оформление подъезда, а также определить предельную стоимость работ при составлении сметы.
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«В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» строители заменяют в подъездах двери, окна, почтовые ящики, обновляют входные группы, напольную плитку в тамбурах, окрашивают стены и потолки, монтируют энергосберегающее освещение. Больше всего подъездов эксперты управления приняли в Балашихе (300), в Клину (287) и в Пушкине (281)», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская