В Подмосковье устранили более 90% дефектов уличного освещения

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«Всего отработано 92% нарушений. При этом 30 округов поднялись выше среднего уровня: там исправлено 95 и более процентов замечаний. В число этих округов вошли Реутов, Королёв, Мытищи и ряд других», — отмечается в сообщении.
В так называемой «жёлтой» зоне по исправности уличного освещения 20 округов — здесь было отработано от 85 до 95% замечаний. В этой зоне сейчас Одинцовский округ, Химки, Ленинский и прочие.
Проверка исправности уличного освещения в регионе проводится постоянно: за исправностью фонарей следят не только посредством рейдов, но и дистанционно – с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».
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