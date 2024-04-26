В Кашире в летнем режиме заработала водно-спасательная станция

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Каширская водно-спасательная станция перешла на летний режим работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
После зимы в округе спасатели проводят плотницкие работы,а также наводят порядок на территории станции.
Стоит отметить, что на данный момент на станции установлен понтон и спущены лодки. Кроме этого сотрудники выставили бакеты, а также можно людей гуляющих по набережной.
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«Закончили зимний сезон и готовим наше судно на воздушной подушке к консервации. Меняем масло в двигателе и редукторе, проводим полное техобслуживание.Уже подготовили стапель. На него и установим. Накроем тентом и дадим отдохнуть до зимы», — поделился заместитель директора МКУ ЕДДС городского округа Кашира Дмитрий Елизаветенков.
Стоит отметить, что на данный момент на станции установлен понтон и спущены лодки. Кроме этого сотрудники выставили бакеты, а также можно людей гуляющих по набережной.
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Мира Полтева