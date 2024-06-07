В Подмосковье расчистили 20 га охранных зон ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Расчистку от растительности 20 гектаров охранных зон вдоль линий электропередачи провели в Московской области с начала года сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Расчистка охранных зон проводится в рамках реализации программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей. Работы стартовали с начала марта, и на сегодняшний день выполнено уже 89% от годового плана», — отмечается в сообщении.Самый большой объём работ был проведён в городском округе Подольск, где расчистили девять с половиной гектаров охранных зон ЛЭП, и в Раменском округе6 там расчистку провели на территории 5,9 га охранных зон. Работы продолжаются.
В министерстве отметили, что программа «Мособлэнерго» по повышению надёжности электроснабжения реализуется в 33 подмосковных округах, в неё входит также строительство и реконструкция объектов энергетической инфраструктуры.
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