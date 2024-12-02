В Кашире завершают годовую программу по капремонту автодорог

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Реализация программы по капитальному ремонту автомобильных дорог в городском округе Кашира на 2024 год близится к завершению, в настоящее время работы проведены на 25 объектах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Полностью выполнен ремонт 25 дорог, на трёх из них заменили асфальтобетонное покрытие общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Остальные дороги перевели из грунта в щебень, общая площадь составила 60 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.Отмечается, что дополнительно будет сделана щебёночная дорога к деревне Железня, ей будут пользоваться как местные жители, так и люди из расположенных рядом садоводческих товариществ. Сейчас подрядчик обустраивает песочную подушку и укладывает щебень. Дорога должны быть готова к концу следующей недели.
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