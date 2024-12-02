В Подмосковье оптимизировали работу семи светофоров

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы семи светофоров изменили в четырёх городах Московской области для увеличения пропускной способности дорог и обеспечения большей безопасности всех участников движения, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, в Истре синхронизировали работу четырёх светофоров, расположенных на Волоколамском шоссе: на 52-м км, 53-м км и 54-м км, а также на пересечении шоссе с проспектом Генерала Белобородова. В Мытищах изменили режим светофора на пересечении проспекта Астрахова с улицей Колпакова, благодаря чему время проезда по проспекту увеличилось на десять секунд», — говорится в сообщении.Кроме того, на Смирновской улице в Люберцах организовали приоритетное движение для автобусов, которые едут по выделенной полосе от станции через Октябрьский проспект и более чем в два раза сократили время ожидание зелёного сигнала. А в Егорьевске дали больше времени пешеходам на перекрёстке между улицами Победы и Антипова.
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