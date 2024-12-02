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В Подмосковье оптимизировали работу семи светофоров

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Режим работы семи светофоров изменили в четырёх городах Московской области для увеличения пропускной способности дорог и обеспечения большей безопасности всех участников движения, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«В частности, в Истре синхронизировали работу четырёх светофоров, расположенных на Волоколамском шоссе: на 52-м км, 53-м км и 54-м км, а также на пересечении шоссе с проспектом Генерала Белобородова. В Мытищах изменили режим светофора на пересечении проспекта Астрахова с улицей Колпакова, благодаря чему время проезда по проспекту увеличилось на десять секунд», — говорится в сообщении.
Кроме того, на Смирновской улице в Люберцах организовали приоритетное движение для автобусов, которые едут по выделенной полосе от станции через Октябрьский проспект и более чем в два раза сократили время ожидание зелёного сигнала. А в Егорьевске дали больше времени пешеходам на перекрёстке между улицами Победы и Антипова.

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#московская область
#подмосковье
Энергетики Подмосковья пресекли около 94 МВт*ч незаконного энергопотребления
02 декабря 2024, 12:33

Фото: Министерство энергетики Московской области

За девять месяцев 2024 года специалисты компании «Россети Московский регион» выявили незаконное потребление электроэнергии объёмом более 93,8 МВт*ч в Московской области. Незаконное потребление составило более 600 миллионов рублей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Инструментальная проверка показала вмешательство в работу 11 расчётных счётчиков коттеджного посёлка на юге Московской области. Потребители были оштрафованы за безучётное потребление электроэнергии. Общий объём неучтённой электроэнергии составил более 70 тысяч кВт*ч.

Компания «Россети Московский регион» напоминает, что вмешательство в работу счётчика влечёт административную и уголовную ответственность.

Расчётный объём и стоимость неучтённого потребления электроэнергии значительно превышают фактическое потребление и могут быть взысканы с недобросовестного абонента в виде штрафа.

Материалы по всем случаям неучтённого потребления передаются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Сообщить о хищении электроэнергии можно по телефону «Светлой линии» компании «Россети Московский регион»: 8-800-220-0-220.

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#минэнерго мо
#нарушения
#штрафы
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Рыбхозяйства из Московской области тоннами выращивают осетра разных видов
02 декабря 2024, 12:05

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Осетр заслуженно ценится не только рыбаками, но и гурманами благодаря нежному белому мясу без костей и изысканному вкусу. Он содержит легкоусвояемый белок (98%), витамины группы C и B, фосфор, калий и полиненасыщенные жирные кислоты, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Многие виды осетров занесены в Красную книгу, поэтому их разводят искусственно. В России встречается около 12 видов осетровых, включая белугу, стерлядь и севрюгу.

В Московской области осетроводством занимаются восемь хозяйств, в том числе два крестьянских фермерских хозяйства под Коломной.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что предприятиям, занимающимся производством товарной рыбы, предоставляется субсидия на возмещение части затрат на покупку кормов для рыбы в размере 20%. В 2024 году на эту поддержку выделено 27,9 миллиона рублей.

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#минсельхозпрод мо
#производство
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С 1 января 2025 года начнут действовать новые меры поддержки россиян: кому и какие выплаты положены, размеры пособий
02 декабря 2024, 11:45

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В 2025 году в России вступят в силу новые нормы, касающиеся пенсионных начислений. Кроме того, произойдет увеличение пособий на детей до 17 лет и повысятся выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Об этих и других мерах поддержки, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, читайте в материале «Радио 1».

Размер пенсий в 2025 году


Страховые пенсии в России планируется повысить на 7,3% с начала января. Это увеличение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров и будет осуществлено в соответствии с ростом цен за прошедший год.

Выплаты по старости, инвалидности и уходу за пожилым


С января 2025 года вступят в силу новые правила выплат компенсаций пенсионерам, нуждающимся в уходе. Теперь средства будут перечисляться непосредственно на банковские счета самих пенсионеров, а не на счета ухаживающих за ними лиц, как это было ранее. Размер доплаты за уход за пожилым человеком составит 1200 рублей и будет назначен автоматически, без необходимости подачи заявления со стороны пенсионеров или их представителей. Эта надбавка будет доступна пенсионерам старше 80 лет и лицам с инвалидностью I группы.

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Кроме того, вступят в силу новые правила, касающиеся назначения страховой пенсии по потере кормильца. Теперь право на получение этой пенсии будет распространяться на вдов и вдовцов военнослужащих, которые воспитывают детей покойного кормильца. Эти изменения касаются супругов военнослужащих, проходивших службу по призыву, на контрактной основе, мобилизованных в Вооруженные силы, служивших в Национальной гвардии и супругов участников добровольческих формирований.

Пенсия будет назначаться вдовам и вдовцам, если они воспитывают детей погибшего до достижения ими 18 лет или до 23 лет, если дети обучаются на очной форме. Кроме того, если детям до 18 лет была присвоена инвалидность, пенсия будет назначаться без возрастных ограничений. Выплаты будут производиться независимо от возраста, трудоспособности или занятости получателя пенсии.


Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Увеличение пособий


В 2025 году планируется увеличение пособий на детей до 17 лет, а также выплат, связанных с беременностью и родами, по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, будут увеличены единовременные выплаты при рождении ребенка и поддержка малоимущих семей с детьми. Новые меры социальной поддержки семей коснутся не только увеличение существующих пособий, но и повышение материнского капитала, а также страховых и социальных пенсий.

Так, размер пособия по уходу за ребенком для работающих родителей и опекунов будет рассчитываться исходя из 40% среднедневного заработка. Для определения размера пособия учитывается доход за два года, предшествующих началу отпуска по уходу за ребенком. С января 2025 года минимальное пособие составит 9227 рублей, а с 1 февраля — 9900 рублей. Максимальный размер пособия вырастет до 68 996 рублей в месяц, сообщила член Совета Федерации и председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова.


Материнский капитал


Что касается материнского капитала, то в 2025 году сумма выплаты за рождение (или усыновление) первого ребенка составит чуть более 676 тысяч рублей, а за второго и последующих — свыше 893 тысяч рублей. Остаток материнского капитала также будет проиндексирован: если у семьи осталась часть средств от выплаты, эта сумма увеличится на 7,3%.

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Выплаты для молодых матерей


Государственная Дума рассматривает законопроект, который предложит новую форму финансовой поддержки для молодых матерей до 25 лет с начала следующего года. Согласно этому законопроекту, женщины, родившие ребенка до достижения указанного возраста, смогут получить единовременную выплату в размере 200 000 рублей. Если у женщины родится двое или более детей, сумма будет начисляться на каждого ребенка.

Социальные пенсии


В России предусмотрены государственные социальные пенсии для нескольких категорий граждан:

  • для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии;
  • для людей с инвалидностью, не имеющих трудового стажа на момент подачи заявления;
  • для сирот; для детей до 18 лет, потерявших одного или обоих родителей;
  • для студентов очной формы обучения до 23 лет.

Ожидается, что социальные пенсии вырастут на 14,7%. Таким образом, к концу следующего года размер социальной пенсии составит 15 456 рублей, что немного выше показателя 2024 года — 13 475 рублей.


Пособие малоимущим гражданам


Чтобы получить государственную поддержку, включая пособия для малоимущих семей или универсальные выплаты в 2025 году, гражданам следует обратиться в органы социальной защиты для оформления необходимых документов. Лицо может быть признано малоимущим, если его доходы ниже прожиточного минимума, установленного в его регионе.

В 2025 году прожиточный минимум в России составит: на душу населения — 17 733 рубля; для трудоспособного населения — 19 329 рублей; для пенсионеров — 15 250 рублей; для детей — 17 201 рубль.

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Гороскоп для каждого знака зодиака со 2 по 8 декабря
02 декабря 2024, 11:37

Фото: iStock/amgun

В сфере карьеры необходимо соблюдать честность и надёжность. Слова и дело должны совпадать. Это поможет сохранить доверие людей. В любви желательно стремиться к новизне и быть открытыми к романтическим авантюрам. Благоприятны подарки в виде сюрпризов. Хорошо на этой неделе друг друга приятно удивлять. В вопросах здоровья для того, чтобы резко не наступил упадок сил, лучше не садиться на диеты и не голодать.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака в период со 2 по 8 декабря.

У Овна период позитивных переживаний. Ему надо направить своё внимание на всё то, что его радует и приносит удовольствие.

Телец почувствует удовлетворение. Он будет творчески себя проявлять, и стремиться к воплощению желаний.

Близнецы ловко и быстро будут справляться с информацией. Их ждёт интенсивная интеллектуальная работа.

Раку полезно заводить новые знакомства и находиться в центре внимания. Его способность убеждать и увлекательно вести беседу возрастёт.

Лев почувствует себя уверенней, его самооценка повысится, а силы, которые прибавились, придадут веру в успех.

Деве надо себя позитивно оценивать и быть в оптимистичном настроении. Ей важно быть мудрой.

Весы станут популярнее и будут увлечены общественной деятельностью. У них увеличится привлекательность.

Скорпиону полезно начать изучать то, чем они давно интересовались, но откладывали. Его любознательность будет способствовать быстрому освоению информации.

Стрельцу надо быть благожелательно настроенным, не разочаровываться в любви и партнёрских деловых взаимоотношениях.

Козерог сможет себя полноценно проявить и с удовольствием принять справедливую похвалу и восхищение его личностью.

Водолей сможет спланировать долговременные финансовые вложения. Его доход вырастет.

Рыбам поможет внимание к деталям и упорство на пути к своей цели. План и его последовательная реализация повысят шансы на успех.

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У дорог в России будут имена
Минтранс призвал дать названия всем дорогам в России
02 декабря 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Elena Perova

С инициативой назвать все российские дороги выступил Минтранс, пишет издание «Коммерсантъ». Сейчас уникально называются лишь федеральные трассы. Ведомство предлагает обязать власти регионального и муниципального уровней, а также частников назвать все свои дороги.
В названиях нужно отражать имена соединяемых населенных пунктов. Можно пользоваться названиями географических объектов, отсылками к событиям в истории. Кроме того, учитывать национальные традиции и особенности определенной местности, сказано в проекте.

Сегодня на карте присутствуют такие уникальные названия как: Р-504 «Колыма», М-12 «Восток», М-8 «Холмогоры», а для остальных дорог имена не являются обязательными.

В ведомстве подчеркнули, что в стране 1,58 миллиона километров автодорог, миллион километров которых составляют местные, более полумиллиона региональных, а еще свыше 60 тысяч федеральных.

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#мир
#россия
#минтранс
#дороги
#новости
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Подмосковье вошло в топ-3 флагманов профессионального образования
02 декабря 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда Московской области заняла место в общем медальном зачёте финала чемпионата «Профессионалы» среди регионов России. Всего представители Подмосковья завоевали 22 медали, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Победителями финала от Подмосковья стали Николай Грачёв (Раменский колледж), Евгений Данилюк (Сергиево-Посадский колледж), Евгений Нецветайлов (Автомобильно-дорожный колледж), Анна Рожкова (Государственный гуманитарно-технологический университет), Станислав Ермаков (Павлово-Посадский техникум), Даниил Филиппов (Колледж «Коломна»), Никита Франгулян (Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королева), Яна Ерущенко (Профессиональный колледж «Московия») и Максим Давыдов (Раменский колледж)», – говорится в сообщении.
Остальные участники завоевали серебро и бронзу.

В состязаниях участвовали более 900 лучших специалистов страны. Соревнования для студентов среднего профессионального образования проходили по 55 компетенциям, для юниоров – по 20.

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#подмосковье
#московская область
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Стало известно, за какое время раскупили билеты на «Щелкунчика» в Большой театр
Билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр раскупили за две минуты
02 декабря 2024, 10:50

Фото: iStock/welcomeinside

Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, в категории «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Об этом информирует РИА Новости.
Продажи стартовали на официальном сайте в понедельник, 2 декабря, в 10:00 мск. Примечательно, что в кассах театра нельзя было приобрести билеты.

Согласно информации агентства, на балкон второго яруса билет стоил 25 тыс рублей, на третий ярус — 12,5 тыс рублей, на четвертый ярус — 5 тыс рублей.

Большой театр представит в этом месяце 18 показов знаменитого новогоднего спектакля «Щелкунчик».

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#театр
#билеты
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Стилист рассказала, как создать новогодний костюм ребенку своими руками
Стилист Скороходова: для сказочного образа ребенку можно усыпать платье цветами
02 декабря 2024, 10:48

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Декабрь вступил в свои законные права, а значит, новогодние детские утренники все ближе и ближе. Детям, особенно девочкам, всегда хочется на праздниках выглядеть ярче всех, но что делать, если совершенно нет времени на покупку костюмов?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, как можно создать новогодний наряд дочери своими руками.

«Можно использовать платье или сочетание блузы с юбкой, которую, например, усыпать искусственными цветами или бантиками. Их можно нашить в любом количестве, в любой последовательности и любого размера. Главное — уделить этому процессу достаточное количество времени. Образ будет сказочным», — посоветовала она.

По словам стилиста, не стоит забывать про аксессуары для девочки.

«Их должно быть немного для того, чтобы ребенок не выглядел чересчур взросло, но с помощью аксессуаров (сумок, украшений, декоративных элементов, обуви) можно придать поистине новогоднее настроение даже какому-то лаконичному и спокойному образу», — отметила собеседница.

Анна Скороходова подчеркнула, что всегда можно использовать фантазию и создать образ, вдохновившись каким-нибудь сказочным героем, не забывая при этом пожелания и особенности ребенка.

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На ж/д станции Дмитров провели рейд по безопасности
02 декабря 2024, 10:30

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Рейд, направленный на снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Дмитров, в ходе него участники рейда пресекли ряд нарушений и раздали пассажирам брошюры с правилами безопасности, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
«Участие в рейде приняли представители муниципальной администрации и сотрудники Линейного отдела полиции на железнодорожной станции Дмитров линейного отдела МВД России на станции Москва-Савёловская», — говорится в сообщении.
Участники рейда провели беседы с людьми разных возрастов, раздавали информационные листовки, а также зафиксировали ряд нарушений и объяснили, что такое безответственное поведение чревато несчастными случаями.

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#безопасность
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