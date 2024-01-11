Радио1
Главная / Новости / Общество/ В каширских образовательных учреждениях прошли уроки «Разговор о важном»

В каширских образовательных учреждениях прошли уроки «Разговор о важном»

11 января 2024, 17:58
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В школах подмосковной Каширы состоялись «Разговоры о важном». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

«450 лет назад, в 1574 году, Иван Федоров напечатал первую восточнославянскую Азбуку. Следующие 100 лет именно по этой книге люди учились читать и писать. 9 января во всех школах городского округа Кашира состоялись традиционные занятия «Разговоры о важном», посвященные этой теме», — отметили в пресс-службе администрации.

В рамках образовательных мероприятий учащиеся узнали о значимости издания первой печатной азбуки Ивана Федорова – учебного пособия по обучению грамоте.


Стоит отметить, что основной целью занятий являлось формирование общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за родную страну, за деятельность выдающихся соотечественников.

Читайте также:

В Кашире пройдет торжественное награждение победителей конкурса рождественской открытки

В Кашире начали капитальный ремонт школы

Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире
#кашира
#пособия
#люди
#школьники
#образование
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Брынцалов обсудил с жителями Электростали проблемы отопления
11 января 2024, 18:44

Фото: сайт Мособлдумы

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал в Электростали, где жители микрорайона Восточный жалуются на холод в квартирах. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
По словам Брынцалова, похожая ситуация – в нескольких муниципалитетах Подмосковья. Главные причины – сбои в работе котельных, в основном частных, и сильные морозы. Однако, как отметил глава Мособлдумы, если случилось ЧПЮ нужно оперативно реагировать и посвящать в происходящее пострадавших.
«Я пригласил на встречу депутата Госдумы Геннадия Панина, силовой блок. Здесь также представители администрации, прокуратуры, МВД, МЧС, Следственного комитета, депутатский корпус. Вопросы, которые сегодня прозвучат, должны быть взяты на заметку и впоследствии решены», – обратился Брынцалов к жителям.
Сбои в работе частной котельной, обслуживающей микрорайон Восточный, оставили без тепла десятки многоквартирных домов и несколько социальных объектов. По этому поводу поступали многочисленные сообщения жителей в соцсетях.

Игорь Брынцалов напомнил, что неприятная история началась в муниципалитете ещё в конце прошлого года. Из-за плохой работы частной котельной «Восточная» 11 декабря в Электростали ввели режим ЧС. По поручению главы региона Андрея Воробьёва создали оперативный штаб. С 1 января котельную передали на ответственное хранение МУП «Электростальский центр услуг». Начался масштабный капремонт. Однако он пока не завершён, и случаются сбои. Температура в квартирах – снова ниже нормы.
«В микрорайоне круглосуточно работают пять аварийных бригад. Увеличим их количество вдвое. Есть предложение привлечь специалистов из других округов. Также прорабатывается вопрос о частичной компенсации платы за отопление жителям микрорайона», – сказал Брынцалов.
Всем присутствующим жителям дали возможность задать вопросы. Представители управляющих компаний оперативно брали их на проработку. К решению проблемы подключился и депутатский корпус.

В завершении визита в Электросталь председатель Мособлдумы посетил котельную и лично убедился, что работы на объекте ведутся по плану. Он заявил, что температура в квартирах достигнет нормы, как только завершится ремонт насосов.

Читайте также:

В лагере «Литвиново» разместили ещё более 200 жителей Климовска

Подмосковные энергетики готовы к аварийным работам в условиях непогоды

Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы
#мособлдума
#игорь брынцалов
#отопление
#котельная
#теплоснабжение
#жкх
#электросталь
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье устранили более 90% дефектов уличного освещения
11 января 2024, 18:16

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Исправность уличных фонарей — один из приоритетов работы подмосковных властей, в настоящее время исправлено уже 92% зафиксированных дефектов, причём в 30 округах этот показатель ещё выше, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
«Всего отработано 92% нарушений. При этом 30 округов поднялись выше среднего уровня: там исправлено 95 и более процентов замечаний. В число этих округов вошли Реутов, Королёв, Мытищи и ряд других», — отмечается в сообщении.

В так называемой «жёлтой» зоне по исправности уличного освещения 20 округов — здесь было отработано от 85 до 95% замечаний. В этой зоне сейчас Одинцовский округ, Химки, Ленинский и прочие.

В «красную» зону попали округа Подольск, Истра, Дмитровский, Красногорск, Воскресенский и Солнечногорск.

Проверка исправности уличного освещения в регионе проводится постоянно: за исправностью фонарей следят не только посредством рейдов, но и дистанционно – с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».

Читайте также:

На уборку снега в Подмосковье вышли около 16 тысяч коммунальщиков

В праздничные дни выявили 6,5 тысяч нарушений содержания территорий в Подмосковье

Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно утилизировать новогодние украшения
#проверка
#освещение
#густ мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков навестил детей, пострадавших при обстреле Белгорода
11 января 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой навестили в московской больнице детей, пострадавших в ходе обстрела Белгорода 30 декабря. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что они посетили Российскую детскую клиническую больницу, в которой проходят лечение четыре девочки, раненные под обстрелами украинских военных. Одна из них, которой всего восемь месяцев, потеряла ногу. В настоящее время она находится в отделении травматологии и ортопедии.

Ещё одна пострадавшая, 13-летняя София, идёт на поправку. Сейчас она лечится в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии.

Гладков рассказал, что состояние ещё двух девочек, 15-летней Софии и 17-летней Ани, оценивается как средней степени тяжести. Аня получила ранение осколком снаряда, который прошёл в трёх миллиметрах от сердца. Её жизни ничего не угрожает.

Читайте также:

На выставке «Россия» прошла акция в поддержку обстреливаемого ВСУ Белгорода

Небензя: Чехия пытается скрыть свою причастность к обстрелу Белгорода

«Пытаются вызвать панику»: В Австрии объяснили цель ударов по Белгороду
#вячеслав гладков
#белгород
#москва
#обстрел
#лечение
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исследование: Большинству россиян ничего не подарили на Новый год
11 января 2024, 17:57

Фото: istockphoto.com/Artsyslik

Исследование ЮMoney показало, что большинство россиян (41%) на Новый год не получили никаких подарков.
При этом, 21% опрошенных получили в подарок деньги, 11% — смартфон, 9% — парфюм, по 5% — наушники и ювелирные украшения, по 3% — книги, пластинки и фен.

Также среди новогодних подарков респонденты отмечали электронику, свечи, комнатные цветы, домашние тапочки и сладости.

Как передаёт Газета.ру, россияне активно дарили новогодние подарки родным и близким. Так, в топе подарков оказались почти все те же презенты: деньги, парфюм, смартфоны, ювелирные изделия, наушники, книги и пластинки, фен, билеты в путешествия.

Согласно исследованию, на новогодние подарки большинство россиян потратили от 5 до 10 тысяч рублей.

Читайте также:

Москвичи назвали размер достойной пенсии

Россияне назвали размер «пенсии мечты»

В Подмосковье проводят опрос по качеству образования в сфере культуры
#подарки
#россияне
#исследование
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве стартовало производство бытовой и промышленной химии
11 января 2024, 17:57

Фото: Istockphoto / artisteer

В технопарке «Королёв» запустили производство автошампуней и средств для мытья посуды, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Компания «Сож Синтез» будет выпускать все виды моющих средств – от гелей для мытья посуды до автошампуней.
«Инвестиции в проект превысят 20 млн рублей. На площадке в городском округе Королёв запущено производство тестовых партий, а до конца I квартала компания планирует выйти на проектную мощность. На производстве создадут не менее 20 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Пока на предприятии выпускают жидкое мыло и средства для мытья посуды. Затем инвестор планирует наладить производство ещё 25 наименований продукции. Это профессиональные чистящие средства для гостиниц, антифриз и чистящие средства для применения на предприятиях пищевой промышленности. Фасовать продукцию планируют в пятилитровые упаковки.

В перспективе компания планирует выпускать продукцию как по собственной рецептуре, так и по рецептуре заказчика.

Читайте также:

В Электростали начали строить завод автомобильной спецтехники

В Подмосковье будет увеличено производство кислородных концентраторов

Около 200 подмосковных компаний за год представили продукцию за рубежом
#екатерина зиновьева
#экономика и инвестиции в подмосковье
#промышленность
#королёв
#технопарк
#мининвест мо
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура выясняет обстоятельства загрязнения земли сточными водами в Химках
11 января 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Сброс на почву неочищенных сточных вод обнаружили инспекторы экологического надзора в химкинском микрорайоне Сходня, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«В ходе расследования была обнаружена труба диаметром 150 мм, из которой стоки сбрасывались на землю. Площадь разлива составила 116 квадратных метров. По расчётам экспертов областного министерства экологии, ущерб от загрязнения составил более 500 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Специалисты также отметили, что вещества, загрязнившие почву, указывают на бытовое водоотведение. Земля, на которой произошёл сброс стоков, находится в ведении муниципалитета, поэтому власти округа получили предостережение о недопустимости таких нарушений.

Теперь материалы, собранные по данному происшествию, министерство направило в Межрайонную природоохранную прокуратуру.

Читайте также:

В семи округах Подмосковья откроют 37 пунктов приёма новогодних елей на переработку

Русло реки Незнайки в Одинцовском округе восстановят по решению суда

Нелегальная свалка в деревне Сапроново обойдётся владельцам земли в 2 млн рублей
#ущерб
#экология
#химки
#прокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Каширы Шувалов проверил работу котельной в Ожерелье
11 января 2024, 17:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава округа Кашира Михаил Шувалов проверил работу котельной в Ожерелье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Глава округа Кашира Михаил Шувалов в рамках рабочего визита побывал в котельной № 14 микрорайона Ожерелье.

«Тема жилищно-коммунального хозяйства всегда была у нас на контроле. Ведь мы столкнулись с проблемами теплоснабжения в Кашире-2 в самом начале отопительного сезона. Сейчас наша задача — обследовать все объекты теплоснабжения и разработать концепцию развития теплоэнергетического комплекса округа до 2030 года», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Стоит отметить, что котельная мощностью 2,92 мВт является одной из самых современных в округе и снабжает теплом 4 социально значимых объекта и 12 многоквартирных домов на Центральной и Советской улицах.

Читайте также:

В Кашире начали капитальный ремонт школы

В Кашире пройдет торжественное награждение победителей конкурса рождественской открытки

Каширские активисты передали вещи и аптечки участникам СВО
#котельная
#кашира
#подмосковье
#отопление
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках завершили ремонт магистрального трубопровода на Ленинградкой улице
11 января 2024, 17:41

Фото: istockphoto / Lazy_Bear

Специалисты завершили ремонт магистрального трубопровода на Ленинградкой улице в Химках. Об этом сообщил корреспондент.

В кротчайшие сроки тепло вернётся в дома жителей Химок, которые остались без отопления из-за ЧП. Специалистами были завершены работы по восстановлению на поврежденном магистральном трубопроводе.

"Из-за аварии отопление и горячее водоснабжение ограничено в 60 многоквартирных домах на улицах Ленинградской, Московской, Пролетарской, Союзной, Энгельса и Первомайской.


«Бригада ТСК «Мосэнерго» отремонтировала поврежденный участок магистрали на Ленинградской улице. Работы завершены. На заполнение системы потребуется до часа. Слесари управляющих компаний проведут развоздушивание инженерных систем в каждом доме. До 18:00 тепло должно прийти во все квартиры», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.


Стоит отметить, что в ходе аварии без отопления остались порядка 60 многоквартирных домах на улицах Ленинградской, Московской, Пролетарской, Союзной, Энгельса и Первомайской.

Читайте также:

Воробьёв посетил Новые Химки, где произошла авария на магистральном трубопроводе

На улице Юннатов в Химках восстановили отопление и горячее водоснабжение

В Химках проверили работу котельной, на которой был перебой
#химки
#квартиры
#отопление
#чп
#участок
#дмитрий волошин
#аварии
#водоснабжение
#тепло
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На выставке «Россия» прошла акция в поддержку обстреливаемого ВСУ Белгорода
11 января 2024, 17:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В поддержку жителей Белгородской области в связи с последними событиями на стендах регионов страны на выставке-форуме «Россия» появились заставки с надписью: «Белгород, наши сердца — с вами!». Сегодня, 11 января, регионы России разместили слова поддержки на своих стендах на красном фоне.
Сегодня на выставке-форуме проходит День региона — Белгородской области. Дирекция выставки, представители других регионов страны, посетители поддержали белгородцев тюльпанами и открытками в форме сердечек, на которых писали добрые слова, пожелания и слова сочувствия и поддержки.

«Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к Победе», — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Во всех павильонах выставки волонтёры раздают посетителям цветы, и большинство из них на стенд Белгородчины и пишут свои тёплые слова сопереживания и поддержки на открытках-сердечках. Тюльпаны выбраны в качестве символа единения не случайно. Эти цветы считаются символами любви и счастья, а в Белгороде каждый год проходит известный на всю страну фестиваль «Река в цвету».

Читайте также:

Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января

Международную выставку «Россия» 5 января посетил четырехмиллионный гость

Выставка «Россия» побила новый рекорд посещаемости
#фестиваль
#река
#цветы
#страны
#выставки
#россия
#белгород
#регион
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф