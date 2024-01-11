В каширских образовательных учреждениях прошли уроки «Разговор о важном»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
«450 лет назад, в 1574 году, Иван Федоров напечатал первую восточнославянскую Азбуку. Следующие 100 лет именно по этой книге люди учились читать и писать. 9 января во всех школах городского округа Кашира состоялись традиционные занятия «Разговоры о важном», посвященные этой теме», — отметили в пресс-службе администрации.
В рамках образовательных мероприятий учащиеся узнали о значимости издания первой печатной азбуки Ивана Федорова – учебного пособия по обучению грамоте.
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