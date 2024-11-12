В каширской школе провели психологический треннинг для подростков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Психологический тренинг «Мой друг и я» провела для семиклассников каширской школы №4 специалистка по работе с молодежью Каширского молодежного центра Анастасия Флоренова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В цели тренинга входило создание условий для раскрытия творческого потенциала, повышение самооценки подростков, снижение страха от самовыражения, помощь гармоничному личностному росту, развитие умения прислушиваться к своим эмоциям и чувствам и проживать их без агрессии, слушать и понимать собеседника, а также сократить эмоциональную дистанцию между ребятами», — говорится в сообщении.В ходе тренинга ребята отвечали на вопросы и выполняли различные задания, для этого им нужно было общаться, взаимодействовать, договариваться, анализировать и проявлять себя. Все участники тренинга проявили активность и хорошо себя показали.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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