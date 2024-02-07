Эндокринолог назвала идеальное время для завтрака

Фото: istock / Arx0nt
Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Телеграм-канале рассказала, что у людей, привыкших завтракать до 8 утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59%.
Врач пояснила, что польза раннего завтрака доказана учеными из Барселоны. На протяжение семи лет исследователи наблюдали за образом жизни более 100 тысяч человек.
«За время исследования диабет второго типа выявили у 963 человек. Диагноз значительно чаще ставили участникам, у которых первый прием пищи был после девяти часов утра, по сравнению с теми, кто завтракал до восьми», — пояснила Павлова.
Она отметила, что первый прием пищи должен быть сбалансированным и содержать жиры, белки и углеводы. Кроме того, врач порекомендовала перед едой пить стана воды. А вот кофе лучше пить примерно через час после употребления пищи, подытожила Павлова.
Читайте также:
Врачи раскрыли секреты правильного сна
Врач Продеус предупредил об опасности обезжиренного творога
Онколог Каприн заявил, что чудо-анализа для диагностики рака не существует
Алина Юрчак