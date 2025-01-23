В красногорском ЖК «Ильинские луга» стартует строительство дома на 408 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Разрешение на строительство дома на 408 квартир получил застройщик жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск от Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба министерства.
«Общая площадь дома составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Там будут представлены квартиры разных форматов: от студий до трёхкомнатных, спроектированных по евроформату. Подъезд сделают по принципу безбарьерной среды. Помещения на первом этаже предназначены для коммерческой деятельности: там можно будет открыть магазины, кафе и пр.», — говорится в сообщении.Во дворе дома планируется установить игровые комплексы для детей, оборудовать спортплощадку и площадку для воркаута и создать зоны тихого отдыха.
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Лев Каштанов