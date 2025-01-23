В красногорском ЖК «Ильинские луга» стартует строительство дома на 408 квартир

Накопительную пенсию теперь можно «разморозить», переведя средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это позволит начать получать выплаты уже через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.